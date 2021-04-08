Сovid-экономики - год второй: прогнозы

Экономический рост в мире составит в 2021 году 6% - после резкого спада (на 3,3%) в 2020-м, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в очередном полугодовом обзоре, представленном 6 апреля.
Для сравнения, в октябре МВФ предполагал рост мировой экономики в 2021-м году на 5,2%, а в промежуточном прогнозе (в конце января) – на 5,5%. На 2022 год эксперты фонда прогнозируют теперь рост экономики мира на 4,4%. Однако разница в предполагаемых темпах роста по отдельным странам может быть и кратной.
Для сравнения, в октябре МВФ предполагал рост мировой экономики в 2021-м году на 5,2%, а в промежуточном прогнозе (в конце января) – на 5,5%. На 2022 год эксперты фонда прогнозируют теперь рост экономики мира на 4,4%. Однако разница в предполагаемых темпах роста по отдельным странам может быть и кратной.