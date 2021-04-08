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Сovid-экономики - год второй: прогнозы

Экономический рост в мире составит в 2021 году 6% - после резкого спада (на 3,3%) в 2020-м, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в очередном полугодовом обзоре, представленном 6 апреля.

Для сравнения, в октябре МВФ предполагал рост мировой экономики в 2021-м году на 5,2%, а в промежуточном прогнозе (в конце января) – на 5,5%. На 2022 год эксперты фонда прогнозируют теперь рост экономики мира на 4,4%. Однако разница в предполагаемых темпах роста по отдельным странам может быть и кратной.
Спад мировой экономики из-за пандемии кронавируса оказался и внезапным, и глубоким: почти в 3 раза большим, чем во время последнего финансового кризиса (2008-2010 г.г.), и произошедшим за период вдвое короче, отмечают эксперты МВФ.
1 Спад мировой экономики из-за пандемии кронавируса оказался и внезапным, и глубоким: почти в 3 раза большим, чем во время последнего финансового кризиса (2008-2010 г.г.), и произошедшим за период вдвое короче, отмечают эксперты МВФ.
МВФ заметно улучшил свой предыдущий прогноз (октябрь 2020 г.) ближайших темпов роста мировой экономики. Так, прогноз на 2021 год повышен с 5,2% до 6%, а на 2022 год &ndash; с 4,2% до 4,4%. Причем рост прогнозируется почти для всех стран мира. Топ-10 из них по объему ВВП, исходя из текущих прогнозных оценок МВФ, представлены на графике в двух вариантах: в пересчете в USD по текущему обменному курсу нацвалют, а также с учетом паритета их покупательной способности (ППС). &nbsp;&nbsp;
2 МВФ заметно улучшил свой предыдущий прогноз (октябрь 2020 г.) ближайших темпов роста мировой экономики. Так, прогноз на 2021 год повышен с 5,2% до 6%, а на 2022 год – с 4,2% до 4,4%. Причем рост прогнозируется почти для всех стран мира.
Топ-10 из них по объему ВВП, исходя из текущих прогнозных оценок МВФ, представлены на графике в двух вариантах: в пересчете в USD по текущему обменному курсу нацвалют, а также с учетом паритета их покупательной способности (ППС).   
В МВФ предполагают, что нынешнюю пандемию миру удастся взять под контроль к концу 2022 года. Но даже в этом случае объем мирового ВВП и в 2024 году окажется на 3% меньшим, чем ожидалось еще в конце 2019-го.
3 В МВФ предполагают, что нынешнюю пандемию миру удастся взять под контроль к концу 2022 года. Но даже в этом случае объем мирового ВВП и в 2024 году окажется на 3% меньшим, чем ожидалось еще в конце 2019-го.
Финансовый кризис (2008-2010 г.г.) в большей степени затронул развитые экономики мира, чем развивающиеся. На этот раз, скорее, может быть наоборот, полагают в МВФ. Но в целом масштабы последствий пандемии будут зависеть как от структурных особенностей национальных экономик, так и объемов предпринятых правительствами антикризисных мер. Для России, в частности, МВФ прогнозирует экономический рост на 3,8% - как в 2021-ом, так и в 2022 году. &nbsp;
4 Финансовый кризис (2008-2010 г.г.) в большей степени затронул развитые экономики мира, чем развивающиеся. На этот раз, скорее, может быть наоборот, полагают в МВФ. Но в целом масштабы последствий пандемии будут зависеть как от структурных особенностей национальных экономик, так и объемов предпринятых правительствами антикризисных мер.
Для России, в частности, МВФ прогнозирует экономический рост на 3,8% - как в 2021-ом, так и в 2022 году.  
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