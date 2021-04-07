Власти Армении не смогли провести институциональные реформы - Amnesty International

27 сентября 2020 года началась кровопролитная война, прекратившаяся подписанием 9 ноября трехстороннего российско-армяно-азербайджанского заявления о прекращении огня.

В соответствии с этим заявлением в зоне конфликта были размещены российские миротворцы, Азербайджан взял под контроль территории, захваченные армянскими силами в начале 1990-х годов, а также город Шуши и Гадрутский район.

Другие районы Карабаха остались под контролем де-факто местной армянской власти, которая оказалась в сильной зависимости от российских миротворцев.

Поражение спровоцировало серьезный политический кризис в Армении, прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 12 ноября были задержаны 12 представителей оппозиции за провоцирование и организацию массовых беспорядков, отмечается в докладе.

Толпа ворвалась в правительственные здания и особняки, где проживают государственные чиновники, жестоко избила спикера парламента.

По сообщению офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, около 90 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха. Массовое выселение людей еще больше обострило гуманитарный кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Выводы, содержащиеся в докладе Amnesty International, во многом совпадают с оценками, представленными неделю назад в ежегодном докладе о правах человека в мире, опубликованном Госдепартаментом США.

В частности, согласно докладу Amnesty International, и армяне, и азербайджанцы в ходе 44-дневной войны бомбили и обстреливали ракетами густонаселенные районы, применяли запрещенные международным правом кассетные снаряды. Под их ударами оказались Степанакерт и Барда.

Согласно докладу, стороны совершили военные преступления, в том числе незаконные и жестокие убийства пленных военных и мирных жителей, о чем свидетельствуют десятки видеозаписей.

В докладе говорится, что власти Армении ограничили право людей на организацию мирных собраний и свободу слова.

Эти решения были приняты в первую очередь с целью сдерживания распространения информации, вызывающей панику в связи с пандемией коронавируса, а осенью были введены новые ограничения также в связи с войной.

СМИ получили распоряжение не публиковать информацию, вызывающую панику. Этот запрет подвергся резкой критике со стороны местных и международных правозащитных групп и в конечном итоге был отменен.

Война и коронавирус нанесли сильный удар по экономике и системе здравоохранения Армении, а реформы системы правосудия на практике застопорились отчасти из-за их фрагментарного характера, а отчасти из-за неспособности власти осуществить институциональные изменения, отмечает Amnesty International.