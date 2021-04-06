COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 13 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 712 и сейчас составляет 177 601.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3627.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 932 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 713, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 880 290 (3 470 за сутки).