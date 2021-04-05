Глава МИД Армении заявляет, что «опасность уничтожения армянского культурного наследия Арцаха реальна»

Сегодня состоялось заседание Национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении, одной из ключевых тем повестки дня которого была «надлежащая и гарантированная защита армянского исторического и культурно-религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, предотвращение вандализма и проблема искажения идентичности».

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении председатель Национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян отметил: «Тысячи исторических, культурных и религиозных памятников на территориях Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], перешедших под военный контроль Азербайджана, находятся под угрозой уничтожения. Эти памятники, которые являются вещественным доказательством многовековой истории армянского народа в регионе, представляют большую ценность не только с точки зрения армянского, но и мирового культурного наследия.

Опасность уничтожения армянского культурного наследия Арцаха реальна, учитывая многочисленные прецеденты их преднамеренного ущерба со стороны Азербайджана, многолетнюю антиармянскую политику и систематическое уничтожение армянского культурного наследия. Об этом свидетельствует уничтожение около 28 000 памятников богатого армянского культурного наследия Нахичевани».

Коснувшись визита миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что армянская сторона находится в конструктивном диалоге с организацией, прилагаются активные усилия для выполнения миссии.

Глава МИД Армении подтвердил, что МИД продолжит совместную работу по защите историко-культурного наследия Карабаха.

Согласно сообщению, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян представил участникам работы по охране памятников и музеев Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Министр Думанян подчеркнул, что вопрос обеспечения сохранности армянских культурных ценностей, которые являются общечеловеческими ценностями, постоянно поднимается на соответствующих международных площадках и в контактах с партнерами.