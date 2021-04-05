COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 880 и сейчас составляет 176 889.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3614.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 923 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 687, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 876 820 (3 581 за сутки).