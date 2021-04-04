По случаю Святой Пасхи премьер-министру Армении направил поздравительное послание Католикос Арам Первый

В послании, текст которого опубликовал официальный сайт главы армянского правительства, в частности, говорится:
«Сегодня в жизни нашего народа, окруженного различными тревогами, наша церковь, верная своей священной миссии, призвана обновлять нашу жизнь духом Воскресения Христова, концентрируясь на осуществлении библейских истин и ценностей и службе.
Пусть Воскресший Христос изгонит всякое зло из жизни нашей Родины, чтобы своим единым духом, обновленными верой и волей наш народ мог открыть новую яркую страницу в истории Армении».
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