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Армения

По случаю Святой Пасхи премьер-министру Армении направил поздравительное послание Католикос Арам Первый

Католикос Арам Первый

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Светлого Христова Воскресения - праздника Святой Пасхи, направил поздравительное послание Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

В послании, текст которого опубликовал официальный сайт главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Сегодня в жизни нашего народа, окруженного различными тревогами, наша церковь, верная своей священной миссии, призвана обновлять нашу жизнь духом Воскресения Христова, концентрируясь на осуществлении библейских истин и ценностей и службе.

Пусть Воскресший Христос изгонит всякое зло из жизни нашей Родины, чтобы своим единым духом, обновленными верой и волей наш народ мог открыть новую яркую страницу в истории Армении».

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