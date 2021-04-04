Армянская церковь празднует Пасху

По случаю одного из главных христианских праздников в Соборе Святого Григория Просветителя в Ереване Католикос всех армян Гарегин Второй сегодня служит Пасхальную литургию.

А накануне Армянская Апостольская Церковь отметила Великую Субботу (Пасхальный Сочельник), посвященную воспоминанию о погребении Иисуса Христа.

Президент Армении Армен Саркисян сегодня поздравил верующих с Пасхой, в частности, призвав всех к сплочению для того, чтобы «с верой и самоотверженностью приступить к делу восстановления и усиления нашей Родины».