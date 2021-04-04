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Армения

Армянская церковь празднует Пасху

Сегодня, 4 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.

По случаю одного из главных христианских праздников в Соборе Святого Григория Просветителя в Ереване Католикос всех армян Гарегин Второй сегодня служит Пасхальную литургию.

А накануне Армянская Апостольская Церковь отметила Великую Субботу (Пасхальный Сочельник), посвященную воспоминанию о погребении Иисуса Христа.

Президент Армении Армен Саркисян сегодня поздравил верующих с Пасхой, в частности, призвав всех к сплочению для того, чтобы «с верой и самоотверженностью приступить к делу восстановления и усиления нашей Родины».

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