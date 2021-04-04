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Политика

«Движение за спасение Отечества» заявило о разблокировке улицы Демирчяна в Ереване

(архивная фотография)

Требующее отставки премьер-министра Никола Пашиняна оппозиционное «Движение за спасение Отечества» выступило с заявлением, сообщив, что освобождает улицу Демирчяна в Ереване.

«Основные действия борьбы в ближайшие дни будут перенесены в различные населенные пункты Армении», - заявило движения в распространенном накануне сообщении.

«Вновь констатируем, что правящая фракция Национального собрания перестала выполнять свои обязанности, установленные Конституцией и законами Республики Армения, превратившись в группу бесплодных, беспринципных людей без собственной политической, гражданской позиции, которая просто превратилась в правительство изменников родины и лишь нажимающих кнопку для голосования лично в руках того, кто занимает кресло премьер-министра.

С сегодняшнего дня мы освобождаем улицу Демирчяна (на которой, как было заявлено ранее после того, как оппозиция разблокировала проспект Баграмяна, располагался штаб Движения – ред.), заявляя, что после визитов в области достойные граждане вновь вернутся на улицы Баграмяна-Демирчяна.

Мы призываем наших соотечественников самоорганизоваться во всех общинах, подняться и активно участвовать во встречах и митингах «Движения за спасение Отечества»», - говорится в сообщении.

Сообщается, что первая встреча пройдет 6-го апреля в 14:00 в городе Севан.

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