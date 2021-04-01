В первой четверке предвыборного списка «Мой шаг» больших изменений не будет - Ален Симонян

По его словам, они пока не обсуждали, кто войдет в предвыборный список и на каких местах.

Но первая четверка избирательного списка 2018 года, по мнению Симоняна, не изменится. Три года назад список блока «Мой шаг» возглавил Никол Пашинян, за ним следовали нынешний спикер парламента Арарат Мирзоян, вице-спикер Лена Назарян и вице-премьер Тигран Авинян.

«Список на данный момент не обсуждался, но, в отличие от предыдущих выборов, мы сегодня можем четко сказать, что у нас есть ядро команды, которая составит основу будущего списка. Думаю, вы не увидите больших изменений в первой тройке и четверке. Это мое личное мнение. Да, я считаю, что на данный момент нет необходимости вносить туда изменения», - сказал Ален Симонян.

На вопрос, кого он подразумевает под «ядром», Симонян ответил, что не собирается называть имена. Он также не исключил, что в список войдут люди, не являющиеся членами партии «Гражданский договор».

На вопрос, пойдут ли они на выборы в составе блока, вице-спикер ответил: «На данный момент таких обсуждений нет. Я склонен считать, что мы примем участие [в выборах] со списком партии «Гражданский договор», а не блоком».

Парламентская оппозиция заявляет, что однозначно будет участвовать в июньских досрочных парламентских выборах. Ваге Энфиаджян из «Процветающей Армении» и Геворк Горгисян из «Просвещенной Армении» сказали, что их списки возглавят Гагик Царукян и Эдмон Марукян.

На вопрос, обсуждается ли список, Энфиаджян ответил: «Уважаемые коллеги, всему свое время. Мы объявим о наших шагах в нужное время. По поводу нашей политической силы: в отличие от других политических сил, ничего не делалось и не будет делаться за спиной народа. Какой бы шаг мы ни предприняли, мы, естественно, предпримем его публично».

«Мы еще не составили список. Мы настроены участвовать в выборах партией «Просвещенная Армения», без каких-либо альянсов. В остальном мы заняты организационной работой», - сказал Горгисян.

На вопрос, кто возглавит предвыборный штаб «Просвещенной Армении», он ответил: «Я думаю, основная нагрузка ляжет на Давида Хажакяна».

Как и на внеочередных выборах в 2018 году, и на этот раз, по словам Алена Симоняна, предвыборный штаб правящей партии возглавит министр территориального управления Сурен Папикян.

Выборы внеочередные, и предвыборная кампания короче обычной, она продлится всего 12 дней. Представители оппозиции и гражданского общества обеспокоены недавними региональными визитами Пашиняна. Они сигнализируют о злоупотреблении премьер-министром административным ресурсом. Из заявлений представителей власти становится ясно, что, несмотря на критику, премьер-министр не собирается в дальнейшем отказываться от этих поездок.

«Никакой ресурс не нужно использовать, когда ты непосредственно общаешься с народом, когда ты никогда подобного не делал», - сказал Ален Симонян.

На замечание, что звучит критика о том, что людей на эти встречи приводят по указанию губернаторов, глав общин, и на вопрос, может ли он исключить, что эти встречи организуются главами общин, Симонян ответил: «Я не знаю, кто их организует. Я знаю, что людей информируют, и люди собираются. И они даже узнают об этом в соседних селах. Я не знаю, если глава общины что-то организует или что-то использует, то как в этом случае узнает соседнее село?»

По словам Эдмона Марукяна, если бы у власти была хоть капля стыда, она бы не участвовала в выборах. Сегодня глава «Просвещенной Армении» уверенно исключил поствыборную коалицию как с возглавляемой Николом Пашиняном силой, так и с Робертом Кочаряном. «Нашей стране нужна солидарность, нашей стране не нужны войны между двумя противоборствующими полюсами. Следовательно, тот третий путь, о котором я говорил, сегодня более чем актуален», - сказал Марукян.

Никол Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку, но, по словам Алена Симоняна, конкретный день не определен.