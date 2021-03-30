Представители оппозиции и гражданского общества сигнализируют о злоупотреблении Пашиняном административным ресурсом

Уже вторую неделю после объявления досрочных выборов премьер-министр Никол Пашинян и члены его команды организуют визиты в регионы, которые, по мнению представителей оппозиции и гражданского общества, больше напоминают предвыборную кампанию и вовсе не укладываются в логику рабочих встреч.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам, назначенным на 20 июня, скорее всего, официально начнется в начале июня и продлится 12 дней.

Координатор программ общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян квалифицирует это как проявление неравных условий. «Здесь явно смешиваются институциональная деятельность и предвыборная кампания, что является примером злоупотребления административным ресурсом. Это очевидное злоупотребление административным ресурсом, потому что когда ты встречаешься с избирателями, говоришь о выборах, о будущем, о программах и в то же время говоришь, что, например, мы только что приняли решение заасфальтировать дорогу в вашем селе, это уже создает преимущество у того, кто обладает административным ресурсом, по сравнению с другими партиями», - сказал Иоаннисян.

Он, однако, также отметил, что де-юре нарушения закона нет, и это так отчасти по той причине, что некоторые формулировки в действующем Избирательном кодексе очень расплывчаты. Между тем, согласно проекту нового Избирательного кодекса, введенному в обращение в Национальном собрании, институциональные и агитационные посещения четко разграничены. «Командировка или региональный визит должен четко различаться – он институциональный или предвыборный. Если он институциональный, по должности, он должен быть завершен, и только потом должны проводиться предвыборные встречи. Это предусмотрено проектом Избирательного кодекса», - сказал Иоаннисян.

Депутат второй по величине фракции парламента, оппозиционной «Процветающей Армении», Наира Зограбян сказала, что получила сигналы о том, что Пашинян с использованием административного ресурса приглашает граждан на свои региональные митинги. «Сегодня Никол Пашинян делает то, против чего он десятилетиями боролся как журналист и как депутат, и делает это гораздо более вульгарно, гораздо более извращенно, гораздо более открыто, чем делали прежние власти. Каждый визит Никола Пашиняна в регион - это тотальный прессинг административного ресурса. Мы знаем, как губернаторы, мэры, главы общин, больницы объявляют мобилизацию», - сказала Зограбян.

На замечание, что Пашинян спрашивает присутствующих, не принуждал ли их кто-то, а те отвечают отрицательно, Зограбян ответила: «Вы думаете, кто-то сказал бы публично, что его заставили. Если даже у Пашиняна возник этот вопрос, он очень хорошо знает, что эти люди в подавляющем большинстве были насильно приведены туда. Вы думаете, что в Армении найдется такой мужчина или женщина, которые скажут, что их насильно привели?»

Между тем, депутат другой оппозиционной фракции, «Просвещенная Армения», Геворк Горгисян не видит здесь проблемы. В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что есть более приоритетные вопросы.

Арпи Давоян из правящей фракции «Мой шаг», которая вместе с несколькими другими депутатами в воскресенье сопровождала Пашиняна в очередной поездке, также не видит в этом ничего необычного. По ее словам, встречи с гражданами всегда были в стиле премьер-министра.

На вопрос, не является ли предвыборным обещанием то, что премьер-министр пообещал заасфальтировать дорогу в селе за счет госбюджета, депутат ответила: «Это не предвыборное обещание, потому что когда власть была установлена, мы пообещали отремонтировать дороги, и работы по ремонту дорог всегда был приоритетом в наших программах. Это был очередной вопрос, который подняли люди, проблема межобщинных дорог. Мы были там и видели, в каком плохом состоянии находились те дороги, и премьер в рамках своих полномочий сказал, что эти вопросы будут решены».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, что в прошлом, когда то же самое говорили представители Республиканской партии, Никол Пашинян и многие из его команды обвиняли тех в использовании административного ресурса, в неравных условиях, что теперь изменилось, Арпи Давоян сказала: «Смотрите, в прошлом, когда люди приходили и обещали сделать асфальт или что-то еще, обещали и в основном даже не делали, это носило исключительно предвыборный характер».