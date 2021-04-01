Причинно-следственная связь побочных эффектов AstraZeneca не установлена - министр здравоохранения

Министр здравоохранения Анаит Аванесян сегодня в беседе с журналистами сообщила, что в течение этой недели количество койко-мест будет увеличено еще на 300.

«Коек не бесконечное количество, и в настоящее время в основном те пациенты, которые нуждаются в госпитализации, нуждающиеся в кислороде и госпитализируются только в условиях стационара», - сказала она.

По словам министра, на данный момент аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно. Она сообщила, что в течение года Армения дополнительно закупила 15 станций и оборудование, около 3000 коек обеспечены кислородным аппаратом.

Уже бывший министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян вчера перед своей отставкой написал на своей странице в Facebook, что аппараты искусственной вентиляции легких армянского производства полностью готовы для клинических испытаний, сертификации и производства.

Минздрав также ждет окончательного результата. «Если их безопасность и эффективность подтвердятся, они будут использованы. Я не могу сказать, сколько времени займет процесс сертификации, но наши врачи также работают совместно с ними», - сказала министр здравоохранения.

Ввезенные в Армению 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca уже в понедельник поступят в поликлиники Еревана и областей.

На замечание журналистов, что многие страны заморозили использование этой вакцины из-за ее побочных эффектов, министр ответила, что причинно-следственная связь вызванных вакциной побочных эффектов не доказана.

«AstraZeneca и все вакцины, признанные международными профессиональными организациями эффективными, безопасными, соответствующими всем установленным стандартам, мы будем применять. Ряд стран временно отказался от использования определенной партии, ряд стран снова начал ее использование, а ряд стран вообще не отказывался», - сказала Аванесян.

Перед началом вакцинации с врачами поликлиник проводятся курсы переподготовки. По словам министра, проверяется содержимое аптечек первой помощи, производятся пополнения и т. д.