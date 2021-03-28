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Спорт

Футбол: Армения одержала вторую победу подряд в отборочном турнире ЧМ

Национальная сборная Армении по футболу одержала вторую победу подряд на старте отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года, в воскресенье обыграв на своем поле сборную Исландии со счетом 2:0.

Счет в матче на 53-й минуте открыл Тигран Барсегян, а Хорен Байрамян закрепил успех подопечных Хоакина Капароса на 74-й минуте.

В первом матче текущего отборочного турнира Армения в четверг на выезде победила сборную Лихтенштейна 1:0.

Следующий матч армянская сборная проведет в Ереване против сборной Румынии 31 марта.

Также в отборочную группу J входят сборные Германии и Северной Македонии.

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