COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 18 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1005, в общем составив 188 446.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 433 и сейчас составляет 170 160.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3434.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 876 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (5 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13 976, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 828 159 (5 525 за сутки).