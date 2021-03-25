Даже если новый ИК будет принят, не все его положения, вероятно, будут применимы к этим выборам - депутат

В проекте нового Избирательного кодекса есть положения, реализация которых требует времени, заявил координатор парламентской рабочей группы по избирательной реформе, депутат правящей фракции Амазасп Даниелян.

Он пояснил, что даже если проект в разумные сроки будет принят, это еще не означает, что все его положения будут применимы на предстоящих в Армении 20 июня внеочередных выборах.

«По всей вероятности, даже в случае принятия этого проекта некоторые его положения вступят в силу намного позже, в такие сроки, чтобы можно было их реализовать, но не будут применимы к [выборам] 20 июня», - сказал Даниелян.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что они пойдут на изменение Избирательного кодекса и внеочередные выборы будут проведены без рейтинговых списков. Это означает, что граждане в бюллетене будут выбирать только партию или партийный блок, между тем, по действующему ИК, помимо партии избиратели голосовали также за одного из членов территориального списка этой партии. Даниелян сказал, что общественные обсуждения всегда велись вокруг этого вопроса, и важно, что рейтинговых списков не будет.

«Эта избирательная система для общественности крайне сложна, учитывая ее особенности, которые, по крайней мере, проявились в Армении, делая выборы более ориентированными на личности, нежели на программы и партии, искажая логику пропорциональной избирательной системы, подчеркивая принцип территориального представительства», - отметил депутат.

Однако поправки к новому Избирательному кодексу намного шире, чем исключение рейтинговых списков и оставление только простой пропорциональной системы. В новой версии ИК, например, изменен проходной порог. Для прохождения в парламент партия должна набрать вместо 5% не менее 4% голосов избирателей, а в случае партийных блоков проходной порог с 7% повышается до 8%.

Другое существенное изменение - это положение о формировании коалиций. Согласно действующему кодексу, преодолевшая проходной порог сила может сформировать коалицию максимум с двумя силами в течение 6 дней. В измененной версии партии, получившей относительное большинство, отводится 14 дней на формирование коалиции с другими силами, преодолевшими проходной порог. Только по истечении этого срока силы, не вошедшие в коалицию с большинством, в течение недели могут сформировать коалицию друг с другом.

Против изменения правил игры накануне парламентских выборов выступает оппозиционная фракция «Просвещенная Армения», у нее есть оговорки не только по поводу исключения рейтинговых списков, но и по положению о формировании коалиций. Свою озабоченность по этому поводу несколько дней назад высказал депутат фракции Геворк Горгисян. «Не исключено, что, например, против меня заведут уголовные дела, против членов моей семьи заведут дела, 14 дней будет оказываться давление на все политические силы, чтобы они сформировали коалицию с «Моим шагом» и тот остался у власти», - сказал Горгисян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян на это возразил, что в свое время оппозиция не выступала против предложенных изменений. Более того, это напоминает выборы 2018 года, когда их жестко критиковали за то, что они пошли на выборы в соответствии с Избирательным кодексом, принятым при власти Республиканской партии. Что касается положения о коалициях, то он сказал, что они сделали все, чтобы снизить вероятность второго тура.

По словам Даниеляна, несколько недель назад введенный в обращение проект ИК будет обсуждаться в первом чтении на заседании 13 апреля, а в начале мая уже можно будет организовать обсуждение и голосование во втором чтении. Проект уже направлен в консультативный орган Совета Европы - Венецианскую комиссию. Ожидается, что комиссия представит заключение в течение ближайших двух недель.