Правящая сила решила провести выборы по пропорциональной системе -Пашинян

В ходе правительственного часа в парламенте в среду глава правительства Армении сказал, что основное изменение должно коснуться системы представительства, по которой будет избираться следующий парламент.

Согласно действующим законам, кандидаты избираются в парламент как по партийным спискам, так и по рейтинговой системе. Правящая фракция «Мой шаг» предлагает заменить нынешнюю смешенную систему на пропорциональную.

Пашинян заявил, что проведение досрочных выборов в соответствии с действующим или новым избирательным кодексом не является частью политического соглашения, достигнутого с парламентской оппозицией.

«Но во время всех наших дискуссий я спрашивал наших коллег, в том числе в парламенте, что они думают о системе голосования, то есть, думают ли они, что рейтинговую систему следует сохранить или от нее нужно отказаться. В ходе наших обсуждений мы зафиксировали, что и партия «Процветающая Армения», и партия «Просвещенная Армения» оставляют этот вопрос на усмотрение парламентского большинства», - сказал Пашинян.

«Они [оппозиционные фракции] сказали, что не будут голосовать за изменения, потому что не хотят разделять с нами политическую ответственность, но они сказали, что если мы хотим это изменить, у них нет проблем с этим».

Премьер добавил, что в результате обсуждений с внепарламентскими партиями и представителями гражданского общества, а также с учетом ранее взятых правительством обязательств «Мой шаг» решил, что необходимы простые изменения в Избирательный кодекс.

«Таким образом, выборы пройдут по пропорциональной системе, то есть без рейтинговой системы», - сказал Пашинян.

В своих недавних публичных заявлениях представители партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» заявили, что не считают целесообразным вносить изменения в Избирательный кодекс до выборов 20 июня. Однако они отметили, что их политические партии в любом случае будут участвовать в выборах.

В связи с этим Пашинян пошутил, что «политические договоренности имеют нюансы, и иногда на них влияет и погода». «Но со своей стороны мы будем выполнять взятые на себя обязательства», - заключил он.