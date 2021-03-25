Приобретение ракет для истребителей Су-30СМ было более длительным процессом - секретарь Совбеза

Так он ответил на вопросы о том, почему на протяжении нескольких месяцев власти Армении не могли приобрести ракеты для российских истребителей Су-30СМ и почему не смогли сделать это в течение 44 дней войны в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября 2020 года.

«Когда были приобретены Су, это рассматривалось как длительный процесс, то есть, приобретение боеприпасов и другого оборудования для Су, согласно плану, было более долгосрочным процессом, война началась раньше. И проблемы были только в этом. Других проблем в связи с Су у нас не было», - сказал секретарь Совбеза.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян повторил свое заявление, сделанное на прошлой неделе в селе Оганаван, о том, что истребители Су-30СМ были приобретены в мае 2020 года и правительство просто не успело закупить ракеты для истребителей, хотя еще в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Министерство обороны официально сообщили, что армянские вооруженные силы пополнились многофункциональными истребителями Су-30СМ.

«К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», - сказал Пашинян.

Почему правительство Армении не смогло закупить ракеты для Су-30СМ в течение 44 дней войны, ведь Армения находилась в состоянии войны, и Россия, которая считается стратегическим союзником Армении, вероятно, знала о боевых действиях, поэтому приобретение ракет стало более важным? Или Россия просто отказалась продавать ракеты?

Эти вопросы вчера в парламенте не затронули ни премьер-министр Никол Пашинян, ни вице-премьер Тигран Авинян.

«Что касается истребителей Су-30СМ и различных закупок в связи с ними, то есть, это не только самолет. Да, по плану закупок предусматривалось, когда должны быть приобретены соответствующие ракеты для данного самолета», - сказал Авинян.