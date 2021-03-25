Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Приобретение ракет для истребителей Су-30СМ было более длительным процессом - секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, Ереван, 25 марта 2021 г.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня после заседания правительства пояснил журналистам, что приобретение ракет для истребителей Су-30СМ рассматривалось как более долгосрочный процесс.

Так он ответил на вопросы о том, почему на протяжении нескольких месяцев власти Армении не могли приобрести ракеты для российских истребителей Су-30СМ и почему не смогли сделать это в течение 44 дней войны в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября 2020 года.

«Когда были приобретены Су, это рассматривалось как длительный процесс, то есть, приобретение боеприпасов и другого оборудования для Су, согласно плану, было более долгосрочным процессом, война началась раньше. И проблемы были только в этом. Других проблем в связи с Су у нас не было», - сказал секретарь Совбеза.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян повторил свое заявление, сделанное на прошлой неделе в селе Оганаван, о том, что истребители Су-30СМ были приобретены в мае 2020 года и правительство просто не успело закупить ракеты для истребителей, хотя еще в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Министерство обороны официально сообщили, что армянские вооруженные силы пополнились многофункциональными истребителями Су-30СМ.

«К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», - сказал Пашинян.

Почему правительство Армении не смогло закупить ракеты для Су-30СМ в течение 44 дней войны, ведь Армения находилась в состоянии войны, и Россия, которая считается стратегическим союзником Армении, вероятно, знала о боевых действиях, поэтому приобретение ракет стало более важным? Или Россия просто отказалась продавать ракеты?

Эти вопросы вчера в парламенте не затронули ни премьер-министр Никол Пашинян, ни вице-премьер Тигран Авинян.

«Что касается истребителей Су-30СМ и различных закупок в связи с ними, то есть, это не только самолет. Да, по плану закупок предусматривалось, когда должны быть приобретены соответствующие ракеты для данного самолета», - сказал Авинян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG