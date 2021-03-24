Пашинян утверждает, что его заявления о Су-30 не противоречат друг другу

Речь идет о недавнем заявлении Пашиняна о том, что Ереван приобрел российские истребители в мае прошлого года и не успел закупить ракеты для истребителей до начала 44-дневной войны в Карабахе в сентябре прошлого года. Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Минобороны официально заявили о пополнении ВС Армении истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян написал на своей странице в Facebook, что Су-30СМ успешно испытали ракеты. Вопрос о противоречивых заявлениях Пашиняна сегодня зачитал член его команды, вице-спикер НС Ален Симонян.
«Самолеты - это сверхсовременное мощное оружие, но это оружие содержит в себе также ракеты и оборудование. И, думаю, очевидно, что производители самолетов и ракет разной модификации – это не одни и те же субъекты, то есть, они производятся не в одном месте, и, следовательно, они приобретаются не в одном месте, а у разных субъектов. Самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года, да, были осуществлены тренировочные полеты, и использовались ракеты, которые уже были в арсенале ВС Армении. В конкретной военной ситуации решения об их использовании или неиспользовании принимались в соответствии с тем, насколько имеющиеся боеприпасы позволяют этим самолетам выполнить поставленные перед ними боевые задачи. И то, что я сказал в селе Оганаван, и то, что заявил ранее, эти заявления не противоречат друг другу. К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», - сказал Пашинян.
Между этими двумя заявлениями возникло противоречие также с точки зрения дат, которого, однако, Пашинян не коснулся. Но так как задавшему вопрос Алену Симоняну все было ясно, он не воспользовался возможностью отреагировать на ответ и задать уточняющий вопрос.
«Для меня, по крайней мере, все ясно», - сказал Симонян.
Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также задала премьер-министру вопрос об истребителях. Но уже не впервые на вопрос Самсонян, адресованный премьер-министру, отвечают вице-премьеры. На этот раз к трибуне подошел Тигран Авинян.
«Когда власть перестанет лгать, манипулировать, создавать такую ситуацию для общества, что люди путаются в этой лжи?» - спросила депутат.
«По самолетам Су-30СМ прозвучал полный ответ, и в этой части мне просто нечего добавить», - ответил Авинян.
Самсонян на это отреагировала так: «Господин Авинян, я Вас понимаю, тяжелейший груз - отвечать за чужую ложь, что Вы сейчас пытаетесь сделать».
Структура армии, армяно-российские отношения должны быть приведены в соответствие с возникшей угрозой, отвечая с трибуны НС на вопрос об изменениях в армии, заявил министр обороны Вагаршак Арутюнян. Выслушав вопрос еще одного депутата фракции «Просвещенная Армения» Геворка Горгисяна, министр предпочел в этом случае дать письменный ответ.
«Передовая не обустроена должным образом, условия жизни солдат не обеспечены должным образом, не можете перевезти солдат из точки А в точку Б, солдаты во время боевого дежурства входят в прямой эфир с боевых позиций, солдаты пропадают в метель, гражданам, несшим дежурство, месяцами не выплачивается зарплата, которую мы обязаны выплачивать. Как долго будет длиться этот хаос, господин министр? Я хочу понять, чем Вы занимаетесь, что в армии такая ситуация?» - спросил Горгисян.
Вице-премьер Мгер Григорян сообщил подробности, касающиеся обсуждений рабочей группы, созданной под председательством вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе. «В основном обсуждается железная дорога и автомобильная дорога, я полагаю, вы говорите о карте, опубликованной в «Коммерсанте». Нет, речь идет не об этой карте. По сути, речь идет о восстановлении существовавшей в советские времена инфраструктуры по всем возможным направлениям», - сказал Григорян.
В отличие от парламентских часов в НС в предыдущие месяцы, на этой неделе вопросов было немного, а депутаты самой крупной оппозиционной фракции «Процветающая Армения» вообще не задали ни одного вопроса. Также стало больше случаев, когда члены правительства, выслушав вопросы депутатов, заявляли, что ответят на них письменно.
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