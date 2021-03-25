Итальянские деятели искусства призвали Азербайджан освободить армянских пленных

Сославшись на данные международной правозащитной организации Human Rights Watch, авторы заявления подчеркнули, что на азербайджанской стороне содержится пленные, в том числе пожилые люди, подвергающиеся жестокому обращению и насилию.

Они призвали Азербайджан «немедленно и безоговорочно вернуть всех пленных в соответствии с Женевской конвенцией ООН и подписанным трехсторонним заявлением».

«Распространение в социальных сетях видеороликов с унижающим и бесчеловечным обращением с армянскими пленными вызывает глубокую озабоченность. Кроме того, бесчеловечное обращение с военнопленными и другими удерживаемыми лицами является вопиющим нарушением международного права», - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что вчера европарламентарии выступили с совместным заявлением, в котором призвали Азербайджан незамедлительно освободить всех удерживаемых им армянских пленных.

По разным данным армянской стороны, сегодня на территории Азербайджана находятся более 200 армянских военнопленных. До сих пор в Армению были возвращены 69 пленных. На днях была освобождена и вернулась в Бейрут также ливанская армянка Марал Наджарян.

Однако Азербайджан подтвердил факт пленения лишь 70 человек, причем, утверждая, что 54 из них, которые являются резервистами из Ширакской области Армении, взятыми в плен близ Хцаберда Гадрутского района Нагорного Карабаха, являются не военнопленными, а «террористами и диверсантами».