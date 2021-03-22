Пашинян сделал заявление, противоречащее опубликованной ранее официальной информации

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с заявлением о приобретенных Арменией истребителях Су-30СМ, которое противоречит ранее опубликованной официальной информации и его же заявлениям. Он заявил, что Ереван приобрел истребители в мае прошлого года и до 44-дневной войны не успел закупить для них ракеты.

Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба аппарата премьер-министра и Минобороны официально сообщили о том, что Вооруженные силы Армении пополнились истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян на своей странице в Facebook написал, что Су-30СМ успешно провели испытания ракет.

Два дня назад, 20 марта, премьер-министр в селе Оганаван Арагацотнской области заявил: «Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, самолет прилетел в мае, и, да, мы не успели приобрести ракеты до войны. Вы бы купили самолеты, чтобы мы успели купить ракеты».

27 декабря 2019 года официальные сайты премьер-министра и Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Армении пополнились истребителями Су-30СМ. Но это еще не все. В тот день в аэропорту Гюмри находились премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Давид Тоноян и начальник Генштаба Вооруженных сил Артак Давтян. После проведения в их присутствии показательных полетов в аэропорту приземлились четыре истребителя Су-30СМ с логотипом Вооруженных сил Армении.

«Сегодня для нас очень важный день, потому что прибывают современные многофункциональные самолеты СУ-30СМ, которые считаются нашим главным приобретением в этом году», - сказал Пашинян в аэропорту Гюмри.

Возникает вопрос, если в субботу премьер-министр заявил, что истребители были приобретены в мае 2020 года, то есть, до войны оставалось четыре месяца, и правительство просто не успело или не смогло приобрести ракеты, причем не смогло купить ракеты у России, считающейся стратегическим союзником Армении, в течение всех 44 дней войны, то почему в декабре 2019 года официально было сообщено о покупке, а премьер-министр заявил, что Вооруженные силы Армении пополнились истребителями Су-30СМ?

Далее, 3 июля 2020 года премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook сделал следующую запись: «Вчера наши Су-30СМ выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением», испытав ракеты «воздух-земля» для «ударной операции». Все цели поражены с высокой точностью».

Вновь возникает вопрос: как армянские Су-30СМ испытали ракеты или какие ракеты они испытывали, если сейчас премьер-министр заявляет, что Армения не успела до войны приобрести ракеты для истребителей?

Радио Азатутюн сегодня направило эти вопросы премьер-министру Пашиняну. Ответа на них пока не последовало.

Примерно за месяц до 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября прошлого года, в беседе с Радио Азатутюн министр обороны Давид Тоноян охарактеризовал армяно-российское сотрудничество по линии военно-воздушных сил как «беспрецедентное» и затронул вопрос приобретения новой партии Су-30СМ, ничего не сказав о боеприпасах для истребителей.

«Планируется приобретение новой партии. В данный момент ведутся переговоры», - сказал Тоноян.

Вопрос использования, а точнее неиспользования Су-30СМ во время войны затронул представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, 21 октября прошлого года в эфире Civilnet заявив, что у Вооруженных сил Армении было недостаточно времени для того, чтобы овладеть навыками использования истребителей. «А кто сказал, что если бы вы приобрели другие средства, вам удалось бы за это короткое время довести их до достаточного боевого состояния? У нас есть приобретенные в 2016 году средства, которые до сих пор еще не находятся в полностью достаточном боевом состоянии», - сказал Ованнисян.

Уже после войны вопрос об истребителях Су-30СМ вошел в повестку дня общественного обсуждения. Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян 16 ноября на брифинге с журналистами поднял этот вопрос, похоже, намекая на то, что истребители были приобретены без соответствующих боеприпасов. «Нужно спросить Тонояна. Господин Тоноян, вы фотографировались, сидели… премьер-министр не военный деятель», - сказал Кочарян.

В тот же день Минобороны отреагировало на это заявление, заявив: что касается использования Су-30СМ в ходе недавних боевых действий, то «все чиновники, которые по должности должны получить эти доклады, подробно проинформированы об ответах на эти вопросы».

Еще одно нашумевшее заявление по Су-30СМ сделал третий президент Армении Серж Саргсян. В интервью телекомпании ArmNews, опубликованном 16 февраля этого года, лидер Республиканской партии Армении отметил, что истребители поднялись в воздух без боеприпасов. «Да, Су-30 летал один раз во время инцидента на границе в Тавуше… просто все заставляют говорить․․․ да к тому же таким бездарным образом, что я был вынужден попросить одного из моих коллег позвонить в Минобороны и сказать: не делайте этой глупости, мы видим, что этот самолет летает без боеприпасов. Куда вы его отправляете без боеприпасов?․․ Я не видел, у самолета боеприпасов», - заявил тогда Саргсян.