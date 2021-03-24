COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 24 человека

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1164, в общем составив 186 184.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 313 и сейчас составляет 169 485.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3398.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 865 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 436, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 817 406 (5 330 за сутки).