«Изменение ИК имеет принципиальное значение для исключения подкупа избирателей» - премьервстретился с представителями НПО

После поражения, после огромных жертв и территориальных потерь и с тем же лицом? Изберут ли их? – спросили у министра журналисты.

«Я думаю, наши граждане в любом случае примут свое решение, и наша задача - дать гражданам такую возможность», - ответил Бадасян.

Пашинян объявил 20 июня днем досрочных выборов. На сегодняшний день дата выборов остается неизменной. Меняют правила игры, сетует руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. Власть обсуждает вопрос участия в выборах согласно новому Избирательному кодексу, времени на подготовку нет.

«После объявления дня выборов, то есть, когда уже объявлен день выборов, я уже отмечал, для такого короткого периода, очень короткого периода времени, нельзя менять действующие правила игры, этот день был объявлен при действующих правилах игры, и все мы собираемся на выборы согласно действующим правилам игр. Принятие новых правил игры означает подвергание сомнению дня выборов, следовательно, углубление кризиса в стране, следовательно, та воля, с которой мы хотим разрешить кризис, теряется», - сказал Марукян.

Проект изменений в Избирательный кодекс уже введен в обращение. Проект направлен в Венецианскую комиссию. Министр Бадасян заверяет, что до июня возможно принять новый кодекс и с ним пойти на выборы.

«Я не вижу проблемы в том, чтобы партии были готовы к правилам игры, потому что очевидно, что у партий должен быть свой общегосударственный список, то есть это для них предсказуемо, и как раз первое и самое главное - это иметь и представить такой общегосударственный список», - сказал министр.



Ключевым изменением в Избирательном кодексе является переход от рейтинговой избирательной системы к полностью пропорциональной избирательной системе, то есть после изменения политические силы предстанут перед избирателями только в виде партий и блоков. Гражданин будет выбирать политическую силу, а не своего соседа-кандидата или известного человека в своем районе.

«Технически это возможно принять очень быстро», - заверил министр юстиции.

Марукян также недоволен тем, что предложения «Просвещенной Армении» не были приняты. Они против полностью пропорциональной избирательной системы и предлагают вписать в бюллетень не только название партии, но и имена не менее 30 кандидатов в депутаты, чтобы граждане участвовали в выборах депутатов. В противном случае, по словам депутата, получится, что лидер партии решает, кто заслуживает мандата, а кто нет.

Не все в правящей фракции выступают за изменения в Избирательном кодексе. Внесения изменений в Избирательный кодекс в особенности требуют общественные организации и несколько внепарламентских сил. Вчера представители гражданского общества встретились с премьер-министром Николом Пашиняном и обсудили этот вопрос. Встреча была закрытой, участники отказались сообщить подробности.

«Но у меня сложилось впечатление, что выступили против кодекса и в поддержку нового проекта только представители НПО, которые никогда в жизни не организовывали агитационную кампанию. То есть, они это лоббируют, но почему лоббируют, я не знаю», - сказал Эдмон Марукян.

Если есть желание улучшить политическую среду, необходимо изменить Избирательный кодекс, заявила председатель общественной организации «За равные права» Гаяне Абраамян.

«Изменение Избирательного кодекса в этой ситуации имеет принципиальное значение для исключения со стороны любой силы, будь то власть, бывшее или кто-то еще, использования административного ресурса, подкупа избирателей или вообще какого-либо влияния на волеизъявление, решение граждан, народа», - сказала она.

Бывший депутат правящей фракции убеждена, что это изменение положит конец таким распространенным в прошлом порочным явлениям, как активность районных авторитетов, злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей. Для богатых и бедных партий будут созданы равные условия. «Между тем, действующий кодекс не осуществляет этот контроль, действующий кодекс по большому счету придал правовой формат всей этой коррумпированной системе», - сказала Абраамян.

Вторая по величине сила в парламенте, оппозиционная фракция «Процветающая Армения», пока не выразила свою позицию по поводу ИК. По словам депутата Микаела Мелкумяна, в обоих случаях у них не будет проблем, они будут участвовать в выборах.



Правящая сила считает важным, чтобы Избирательный кодекс был принят по взаимному согласию с парламентской оппозицией, как это было в случае с повесткой дня выборов. Между тем лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян исключает возможность того, что они согласятся или проголосуют за предложенный проект изменений в ИК.