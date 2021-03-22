Свой автомобиль: возможности и выбор. По странам

Ежегодно жители Земли покупают более 70 млн новых легковых автомобилей, и две трети всех продаж приходится на три крупнейших рынка. При этом средний возраст легковых автомобилей на дорогах Европы, например, превышает 11 лет.
Мы сравнили – по отдельным странам – текущие уровни автомобилизации, средний возраст имеющегося парка легковых авто, а также его сложившуюся структуру по видам топлива и темпы расширения этого парка за счет покупаемых населением новых автомобилей.
Мы сравнили – по отдельным странам – текущие уровни автомобилизации, средний возраст имеющегося парка легковых авто, а также его сложившуюся структуру по видам топлива и темпы расширения этого парка за счет покупаемых населением новых автомобилей.