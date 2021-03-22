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Свой автомобиль: возможности и выбор. По странам

Ежегодно жители Земли покупают более 70 млн новых легковых автомобилей, и две трети всех продаж приходится на три крупнейших рынка. При этом средний возраст легковых автомобилей на дорогах Европы, например, превышает 11 лет.
Мы сравнили – по отдельным странам – текущие уровни автомобилизации, средний возраст имеющегося парка легковых авто, а также его сложившуюся структуру по видам топлива и темпы расширения этого парка за счет покупаемых населением новых автомобилей.
Почти три четверти всех легковых автомобилей мира производится в четырех его регионах: в Китае (28% общемирового выпуска в 2019 году), Европе (25%), Северной Америке (16%), а также в Японии и Южной Корее (16% в целом).
1 Почти три четверти всех легковых автомобилей мира производится в четырех его регионах: в Китае (28% общемирового выпуска в 2019 году), Европе (25%), Северной Америке (16%), а также в Японии и Южной Корее (16% в целом).
В среднем по странам Европейского союза на 1000 жителей в 2019 году приходилось почти 570 легковых пассажирских автомобилей, по данным АСЕА. Для остальных стран на графике использованы последние из имеющихся оценки ОЭСР. &nbsp;
2 В среднем по странам Европейского союза на 1000 жителей в 2019 году приходилось почти 570 легковых пассажирских автомобилей, по данным АСЕА. Для остальных стран на графике использованы последние из имеющихся оценки ОЭСР.  
Средний возраст легковых автомобилей на дорогах стран Европы в 2019 году составил 11,5 года. Еще в 2017 году он едва превышал 11 лет. Разброс этих уровней по разным странам может составлять 2,5 раза.
3 Средний возраст легковых автомобилей на дорогах стран Европы в 2019 году составил 11,5 года. Еще в 2017 году он едва превышал 11 лет. Разброс этих уровней по разным странам может составлять 2,5 раза.
В 2019 году в мире было зарегистрировано в целом&nbsp;74,946 млн купленных населением новых легковых пассажирских автомобилей. 67% этих продаж пришлось на Китай, ЕС и США. При этом в Европе, по данным АСЕА, самый высокий относительный уровень регистраций новых легковых автомобилей - в Люксембурге (90 новых авто на 1000 жителей). Это почти вдвое больше, чем у ближайших по этому показателю стран ЕС. Для его расчета по другим странам на графике мы сопоставили оценки АСЕА по количеству регистраций новых автомобилей с данными Всемирного банка по средней численности населения в 2019 году (для России &ndash; данные Росстата). &nbsp;&nbsp;
4 В 2019 году в мире было зарегистрировано в целом 74,946 млн купленных населением новых легковых пассажирских автомобилей. 67% этих продаж пришлось на Китай, ЕС и США.
При этом в Европе, по данным АСЕА, самый высокий относительный уровень регистраций новых легковых автомобилей - в Люксембурге (90 новых авто на 1000 жителей). Это почти вдвое больше, чем у ближайших по этому показателю стран ЕС.
Для его расчета по другим странам на графике мы сопоставили оценки АСЕА по количеству регистраций новых автомобилей с данными Всемирного банка по средней численности населения в 2019 году (для России – данные Росстата).   

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