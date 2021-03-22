Визит Пашиняна в Арагацотн де-факто стал началом предвыборной агитации, уверены и оппозиция, и представители гражданского общества

Состоявшийся в субботу визит премьер-министра Никола Пашиняна в Арагацотнскую область де-факто стал началом предвыборной агитационной кампании, считают в оппозиционной партии «Просвещенная Армения».

«Это однозначно не может быть приемлемым, потому что это проведение агитационной кампании в неравных условиях, с использованием административного ресурса, с использованием всего того, что сегодня имеется в распоряжении премьер-министра, что запрещено», - сказал секретарь парламентской фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян.

В отличие от Геворка Горгисяна депутат правящей фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян не видит в том, что произошло, ничего экстраординарного. По ее словам, Пашинян и раньше посещал регионы, и сейчас посещает. «Периодически проводятся встречи в разных общинах, на прошлой неделе состоялась встреча в другой общине, которая не освещалась, действительно, в прошлое воскресенье, уверяю вас. Что сейчас произошло? Если мы говорим о не начавшейся агитационной кампании, то «Движение за спасение отечества» начало ее еще несколько месяцев назад, и, имея печально известный конец в нескольких общинах, в том числе в Ширакской области и Гюмри, не смогло продолжить и сгенерировать эти процессы», – сказала она.

Однако оппозиционный депутат отметил разницу между визитами в регионы и агитационной кампанией: «Если бы это были просто визиты в регионы, например, мы также каждый год, каждый месяц, каждую неделю посещаем регионы, но ни одно СМИ не освещает эти поездки. Следовательно, это однозначно начатая агитационная кампания, которая проводится в неравных условиях и с злоупотреблением административного ресурса».

Избирательный кодекс Армении не запрещает проводить встречи или другие напоминающие агитационную кампанию мероприятия за несколько месяцев до выборов, сказал наблюдавший за различными общегосударственными выборами координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

«На самом деле, мне кажется очевидным, что уже де-факто началась агитационная кампания, и визит в Арагацотнскую область был именно в логике предвыборной кампании. В то же время я должен сказать, что Избирательный кодекс или какой-либо другой закон не запрещает делать то, что Никол Пашинян сделал в Арагацотнской области. Но здесь мы приходим к проблеме, что вообще агитационная кампания начинается на следующий день после предыдущих выборов. То есть, партии, кандидаты в течение пяти лет проводят агитационную кампанию, и это нормально», - сказал Иоаннисян.

Предвыборная агитационная кампания - это период, когда в установленном законом порядке действуют четкие правила игры, в том числе запрет на злоупотребление административным ресурсом, отметил Иоаннисян. Однако действующий Избирательный кодекс в случае досрочных выборов предусматривает только 12-дневную агитационную кампанию, которая, по словам Иоаннисяна, слишком коротка.

«Важно, чтобы период предвыборной агитационной кампании, который составляет всего 12 дней для досрочных выборов, был продлен. И те ограничения, которые мы хотим включить, в том числе связанные с злоупотреблением административным ресурсом, будут касаться не 12 дней, а более длительного срока», - сказал Даниел Иоаннисян.

Представители гражданского общества считают нежесткие и нечеткие требования во время агитационной кампании еще одной причиной для того, чтобы предстоящие выборы прошли в соответствии не с действующим, а вновь разработанным Избирательным кодексом. Однако представители правящей силы еще окончательно не заявили, какому кодексу отдают предпочтение - действующему или новому, который еще не обсуждался в парламенте.

«Если мы пойдем на выборы по действующему Избирательному кодексу, даже во время избирательной кампании также посещения не будут считаться нарушением кодекса, но если мы пойдем на выборы с измененным кодексом, такие посещения во время избирательной кампании уже будут нарушением закона», - сказал Иоаннисян.

Таким образом, если выборы пройдут 20 июня, как заявил Пашинян после консультаций с оппозиционными парламентскими силами, то вплоть до начала июня мероприятия, организованные «Моим шагом» или оппозицией, даже если они будут напоминать классическую агитационную кампанию, не будут считаться нарушением закона, отметил Иоаннисян.