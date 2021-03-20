Карабахский вопрос не решен – Пашинян

«Будет много вопросов по поводу того, за что погибли наши ребята. Они погибли для того, чтобы когда лидер Азербайджана говорил о том, что карабахский вопрос решен, мы бы могли сказать, что он не решен, потому что план Баку состоял именно в этом, чтобы в Карабахе физически не осталось ни одного армянина. Но Арцах [Карабах – ред.] сегодня существует, как и армяне Арцаха, и все это благодаря нашим погибшим солдатам, армии», - заявил Пашинян.

Самая большая проблема в регионе, по словам Пашиняна, заключается в том, что «нас воспринимают как врага, и мы воспринимаем других врагами».

«Мы должны констатировать, что данной замкнутой цепочкой нужно каким-то образом управлять, потому что это самый большой вызов, который имеется у нас и у других. Это нелегкий вопрос, если бы он был легким, то давно бы был решен», - отметил премьер, подчеркнув, что путь вперед – разблокирование региональных коммуникаций.

«Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он должен получить связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам необходимо надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться», - заявил Пашинян.

В своем выступлении Пашинян также прокомментировал недавнее заявление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросян о том, что единственным выходом является немедленная отставка Пашиняна и его, по крайнее мере, временный отъезд за границу.

«Левон Тер-Петросян говорит: организуйте, пусть премьер-министр уедет из страны. Левон Тер-Петросян за свою славную карьеру дважды показал очень хороший пример побега. Разве я похож на человека, который может сбежать? Если мой народ решит, что меня надо расстрелять, я смиренно встану под стенкой. Пусть никто и не думает о том, что я сбегу после какого-либо решения народа», - заявил Пашинян.