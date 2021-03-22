Следует свято соблюдать принцип деполитизации Вооруженных сил -премьер-министр представил нового главу Генштаба ВС

«Я уверен, что Артак Давтян продолжит свою миссию на таком же высоком уровне, как и начинал», - сегодня в Министерстве обороны заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя высшему офицерскому составу Вооруженных сил новоназначенного начальника Генерального штаба ВС Артака Давтяна.

Напомнив, что Давтян оставил должность начальника Генштаба по причинам, не связанным со службой, премьер-министр констатировал, что с Давтяном постоянно поддерживалась связь и было ясно, что его потенциал нужно обязательно использовать в государственных делах.

Напомним, Артак Давтян возглавлял Генштаб с мая 2018 года. В июне 2020 года его уволили из-за свадьбы его сына в условиях карантина, введенного из-за коронавируса, когда массовые мероприятия были запрещены.

Пашинян заявил, что нужно договориться о том, что в дальнейшем следует свято соблюдать принцип деполитизации Вооруженных сил. «Он нужен не мне, нужен не конкретному человеку или группе. Это важный принцип, который нужен, в первую очередь, Вооруженным силам. Вооруженным силам вообще не следует оглядываться назад, другое дело, что есть проблемы, вопросы, что правительство должно обеспечить нормальное развитие Вооруженных сил, мы все должны обеспечить, особенно в этой ситуации», - сказал премьер.

Глава правительства сегодня дал поручения: «Конечно, миссия непростая, мы живем в чрезвычайно тяжелое время, задачи более чем серьезные. Задача первая: защитить армию, защитить Вооруженные силы. Задача вторая: сделать так, чтобы в Вооруженных силах были проведены необходимые реформы, которые, в первую очередь, усилят Вооруженные силы, уровень защищенности и внешней безопасности Армении и, конечно же, наше доверие к Вооруженным силам и нашей системе безопасности».

Подчеркнув, что, представляя Давтяна начальником Генштаба в 2018 году, он считал очень важным, чтобы четко соблюдалось условие аполитичности Вооруженных сил, сегодня Пашинян зафиксировал: «Эту задачу вы также выполнили на очень высоком уровне».

«У нас в декабре 2018 года состоялись досрочные парламентские выборы, и не было ни одного сигнала, ни одного случая, когда бы было зафиксировано, что Вооруженные силы каким-либо образом подверглись политическому воздействию или были втянуты в политические процессы. Это крайне важно, и я убежден, что и в будущем у нас будет такая же ясная ситуация», - сказал премьер.

Артак Давтян поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил: «Конечно, я принимаю к исполнению данные поручения и уверен, что Вооруженные силы не будут принимать участия в каких-либо политических процессах, которые не предусмотрены Конституцией и законами».

Премьер-министр сегодня ранее заявил, что Артак Давтян силой права вступил в должность начальника Генштаба ВС Армении.