Премьер-министр Пашинян направил поздравительные послания Сейеду Али Хаменеи и Хасану Рухани по случаю Новруза

В послании верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи, опубликованном на официальной странице главы армянского правительства, в частности, говорится:
«Ваше Высокоблагородие!
Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю иранского Нового года - Новруза.
Пусть наступающий год будет годом достижений, мира и процветания для Ирана во всех областях.
Взаимовыгодное сотрудничество двух наших дружественных народов, имеющих глубокие исторические корни, приобрело еще большее значение после последних событий в регионе.
Уверен, что мы сможем максимально развивать двусторонние отношения на благо двух стран и народов.
Желаю Вашему Высокоблагородию крепкого здоровья и долгих лет жизни, а дружественному народу Ирана - мира и прогресса”.
В направленном президенту ИРИ поздравительном послании говорится:
«Ваше Превосходительство!
Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю прекрасного праздника начала весны - Новруза.
Пусть этот древний праздник принесет мир и процветание дружественному Ирану.
Последние события в регионе требуют еще больших усилий по ускорению реализации двусторонних программ.
Убежден, что мы воспользуемся новыми геополитическими реалиями для продвижения интересов наших двух дружественных стран и народов.
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана - благополучия и мира».
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