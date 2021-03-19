Отставка премьер-министра необходима для роспуска парламента. Согласно Конституции, если после отставки премьер-министра в течение двух недель два раза подряд парламент не сможет избрать нового премьер-министра, то он распускается, и не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней назначаются новые выборы.

Представляющий правящую фракцию вице-спикер НС уверен, что в случае участия в выборах правящая сила победит, хотя и признает, что за это время ее рейтинг снизился.

О том, что в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, стало известно после вчерашней встречи премьер-министра Никола Пашиняна с лидером крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукян. Другая оппозиционная парламентская фракция - «Просвещенная Армения» сообщила, что также согласилась на проведение досрочных выборов 20 июня.

И власть, и оппозиция пока четко не заявляют, в соответствии с каким Избирательным кодексом будут проведены досрочные выборы – по содержащейся в действующем ИК так называемой рейтинговой системе или по предложенной правящей властью простой пропорциональной системе. Недавно был введен в обращение проект нового Избирательного кодекса, предложенный правящей фракцией «Мой шаг».

Вице-спикер НС Ален Симонян не исключает, что выборы могут быть организованы в соответствии с действующим Избирательным кодексом, отметив, что лично он отрицательно относится к рейтинговой системе. «Если мы поймем, что не получается по времени, мы можем пойти на выборы с действующим кодексом. Потому что мы уже однажды работали с этим кодексом, и у нас были выборы, которые ни у кого не вызвали сомнений», - сказал он.

Секретарь оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян сказал, что конкретно для него не имеет значения, в соответствии с каким кодексом пройдут выборы․ «Вся ответственность лежит на властях. Если честно, мне все равно, по очень простой причине: мы не должны позволить им в очередной раз попытаться из политических соображений затянуть эту ситуацию», - сказал он.

В оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» также согласны на проведение выборов в соответствии с действующим Избирательным кодексом. Лидер фракции Эдмон Марукян не считает возможным прийти к согласию по новому Избирательному кодексу․ «Он будет принят в течение 20 дней - месяца. Это будет означать в процессе ․․․ как если бы, скажем, вы играли в шахматы, а кто-то с мячом вошел на шахматное поле. То есть, правила игры полностью меняются», - сказал он.