Андраник Кочарян считает предложение Тер-Петросяна нереалистичным

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предлагает премьер-министру Николу Пашиняну подать в отставку и уехать за границу с гарантиями неприкосновенности. По словам Тер-Петросяна, это единственный выход, исходящий из интересов государства, народа и Пашиняна.

Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян считает предложение главы «Армянского национального конгресса» нереалистичным.

«Во-первых, это нереалистично в том смысле, что наш первый президент, наверное, руководствуется тем мотивом, что по требованию известных сил он сам подал в отставку. Сегодня, думаю, в общественном восприятии Никол Пашинян имеет первичный мандат, и исходя из этого он предлагает решить проблему властей посредством внеочередных выборов. Я вижу здесь, что первый президент, по сути, присоединился к 17 или 15 силам, к их целям, что для меня неприемлемо», - сказал Кочарян.

Левон Тер-Петросян также отметил, что после отставки Пашиняна обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который в силу своего нейтралитета способен обеспечить проведение справедливых выборов.

«Я хотел бы, чтобы первый президент проанализировал все выборы, в том числе причины своей собственной отставки и был бы в этом очень честным, а не выступал с предложением послать к черту власти, наделенные первичным мандатом и легитимностью», - сказал Кочарян.

Лидер «Армянского национального конгресса» согласен с утверждениями о том, что в случае проведения внеочередных выборов, организованных правящей силой, последняя не побрезгует повсеместным использованием административных ресурсов, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности.

Андраник Кочарян, занимавший при Тер-Петросяне пост заместителя министра обороны, на это возразил, что действующая власть после парламентских выборов 1998 года восстановила возможность легитимной власти.

«Именно результаты последних выборов не были позорными, а были лучшими. Откуда у вас уверенность в том, что теперь они будут плохими, что это за прогнозы? Я впервые вижу, что взгляды первого президента и Вазгена Манукяна совпали. Извините, но у вас должны быть факты. Есть ли какой-либо факт, что действующие власти что-то сфальсифицировали?» - отметил глава комиссии НС по вопросам обороны и безопасности.

Вице-спикер НС Лена Назарян считает, что Тер-Петросян предлагает путь побега, что для них неприемлемо. По ее мнению, в 1998 году и Левон Тер-Петросян не должен был уходить в отставку.

«Фактически, Левон Тер-Петросян предлагает премьер-министру, впервые с 1996 года избранному на свободных и справедливых выборах, убежать от ответственности и уйти в подполье. Теперь я хочу понять, почему выдвигается именно этот способ решения проблем – бегство. Не думает ли он, что этот вариант подрывает демократию, подрывает веру людей в демократию, укрепляет в людях мысль, что избранный премьер-министр должен убежать от ответственности, трудностей, проблем, как сделал он сам много лет назад, когда надо было взять на себя ответственность за судьбу государства и народа», - отметила Лена Назарян.