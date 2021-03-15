Тер-Петросян: Обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера

Единственным выходом, исходящим из интересов и государства, и народа, и самого премьер-министра, является немедленная и добровольная отставка последнего, обеспечение правовых гарантий неприкосновенности Национальным собранием и его, пусть временное, пребывание за рубежом. Такое мнение в своей статье на сайте ilur.am высказал первый президент Армении, лидер «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Тер-Петросян.

Тер-Петросян отметил, что в этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который в силу своего нейтралитета способен обеспечить проведение справедливых выборов.

Лидер АНК коснулся заявления кандидата в премьер-министры от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазгена Манукяна.

«Вазген Манукян представил сегодня три варианта разрешения внутриполитического кризиса: а. военный переворот, б. путь к отставке премьер-министра благодаря всенародному давлению, организованному «Движением за спасение отечества», и в. недопустимость проведения внеочередных выборов действующим премьер-министром. Он не учитывает, однако, следующие обстоятельства: первый вариант абсолютно антиконституционный, осознавая это, армия, вопреки давлению оппозиции на нее, отвергла его со всей решимостью», - отметил Тер-Петросян.

Что касается «Движения за спасение отечества», то, по словам лидера АНК, оно уже несвоевременно, «поскольку более чем четырехмесячные публичные мероприятия и острые внутренние разногласия показали, что оно абсолютно не пользуется поддержкой широких масс и полностью исчерпано».

«В вопросе третьего варианта я полностью согласен с Манукяном. Почему? Потому что премьер-министр и являющаяся его опорой политическая сила, помимо уклонения от ответственности за позорное поражение, руководствуются не озабоченностью укрепления и усиления государства, а исключительно неприкрытой манией сохранения своей власти любой ценой. Я согласен также с озвучиваемыми в обществе утверждениями о том, что в случае проведения внеочередных выборов, организованных правящей силой, они не побрезгуют повсеместным использованием административных ресурсов, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности. Уверен, что в этом случае мы станем свидетелями самых позорных выборов в истории Армении. А это может означать конец армянской государственности или длительное кошмарное выживание», - отметил первый президент Армении.