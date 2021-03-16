В связи с оказавшемся в Иране армянским Boeing-ом возбуждено уголовное дело по признакам захвата самолета

В связи с самолетом Boeing, арендованным компанией Fly Armenia airways и вследствие отклонения от изначального курса оказавшимся в Иране, в Службе национальной безопасности (СНБ) возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 2 статьи 221 Уголовного кодекса РА. Об этом сегодня на брифинге с журналистами сказал заместитель начальника СНБ Тигран Арутюнян.

Указанная статья касается угона или захвата с целью угона воздушного судна, водного судна или железнодорожного подвижного состава, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Арутюнян также сообщил, что сейчас ведутся работы по возврату самолета. На вопрос, в чем задержка возврата самолета, Тигран Арутюнян отметил, что есть технические проблемы.

Напомним, что авиакомпания заявила, что изменение курса полета произошло без согласия и ведома компании.

Уголовное дело расследуется также по части 1 статьи 325, которая подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от ответственности и наказываются штрафом в размере от 200 до 400-кратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы на срок не свыше 2 лет.

Радио Азатутюн также направило запрос в посольство США в Армении. В ответе, полученном из пресс-службы посольства, отмечается: «Правительство США известно, что самолет, зарегистрированный на имя армянской компании, направился в Ирана и все еще находится в этой стране. Мы находимся на связи с нашими партнерами в Армении, которые предпринимают шаги для возвращения самолета. Мы подтверждаем, что законодательство США запрещает передачу или предоставление Ирану самолетов и авиационных запчастей американского производства и структуры, вовлеченные в подобные действия, могут оказаться под санкциями США».