«Флай Армения Эйрвейз» не подтверждает и не опровергает новость об угоне ее самолета

Бывший советник премьер-министра по линии авиации Акоп Чагарян уже несколько дней пытается выяснить, как зарегистрированный в Армении самолет Boeing B737-300 вылетел из эстонской столицы и оказался в Тегеране, знал ли Комитет гражданской авиации о том, что эксплуатирующая самолет компания или экипаж самовольно отклонились от плана полета.

«Я задал вопрос: что это - угон, мошенническая сделка или преступное бездействие?» - сказал Чагарян.

По словам Чагаряна, информацию о том, что самолет приземлился в Тегеране, он узнал из своих источников. «У меня есть большие сомнения в том, что это было решение экипажа, потому что если бы иностранные пилоты сделали такое и приземлились в Тегеране - в стране, где за такие преступления установлена смертная казнь, они очень хорошо понимали, на что шли, и даже если бы им удалось покинуть территорию Исламской Республики Иран, у них больше не было бы возможности работать всю оставшуюся жизнь», - сказал Чагарян.

Акоп Чагарян на своей странице в Facebook написал, что 21 февраля Комитет гражданской авиации получил телеграмму от партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов об угоне самолета Boeing 737. Между тем, в комитете отрицают, что получили такую телеграмму, в то же время там сообщают, что знают, где находится самолет, без указания страны. В ведомстве также сообщают, что в самолете пассажиров не было, а пилоты были иностранцами.

«Полет носил технический характер, информация о посадке находится в стадии расследования. По поводу несанкционированного курса и несанкционированной посадки в комитете проводится расследование. Исходя из интересов расследования, комитет уведомит об окончательных результатах по завершении расследования», - говорится в заявлении.

В Комитете гражданской авиации Армении сегодня других комментариев не дали, указав на то, что проводится расследование.

По словам Акопа Чагаряна, если выяснится, что обо всем этом знал также Комитет гражданской авиации Армении, то Армения не сможет избежать санкций, в частности, американских, поскольку США запретили продажу самолетов Ирану.

«Комитет гражданской авиации своим молчанием, своим последовательным молчанием заставляет думать, что он знал об этом, во что я не хочу верить, я не хочу верить, что государственный орган Республики Армения сделал такую глупость. И я считаю, что первоочередная задача правительства РА – любым способом и как можно скорее, без промедления доказать свою непричастность к этой сделке», - сказал он.

В конце концов, где находится зарегистрированный в Армении самолет Boeing? Об этом молчит и компания, которая его арендует. В ответ на наш письменный запрос в «Флай Армения Эйрвейз» только сообщили, что самолет находился в столице Эстонии Таллине из-за проведения технических работ, после чего с 12-го по 22 февраля он должен был вылететь в Украину для продолжения технического обслуживания, однако 20 февраля самолет вылетел и по неизвестным причинам совершил вынужденную посадку. Компания проводит расследование.

Чагарян отметил, что в этой темной истории есть и доля ответственности Комитета гражданской авиации. «Авиационные власти любой страны обязаны постоянно следить, последовательно контролировать деятельность лицензированных ими авиакомпаний. Этот может быть результатом слабого контроля», - сказал он.

По данным Комитета гражданской авиации, авиакомпания «Флай Армения Эйрвейз» была основана в прошлом году, получив сертификат эксплуатанта самолета. А в реестре Комитета гражданской авиации самолет Boeing B737-300 был зарегистрирован в конце прошлого года.