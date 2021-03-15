COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 317, в общем составив 178 702.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 230 и сейчас составляет 166 410.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3265.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 835 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 190, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 776 843 (2 460 за сутки).