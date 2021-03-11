Президент не подпишет указ о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС и не обратится в Конституционный суд

«Президент республики 11 марта 2021 года вернул со своими возражениями предложение премьер-министра и приложенный к нему проект указа о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил. В тот же день были получены аргументы премьер-министра по возражениям президента.

Президент не подпишет указ о назначении и не обратится в Конституционный суд.

Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент республики представил обращение в Конституционный суд с просьбой решить вопрос соответствия Конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 г. Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые механизмы увольнения и назначения начальника Генштаба», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента.

Согласно Конституции, если президент не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд, это означает, что Артак Давтян станет начальником Генштаба силой закона. Именно таким образом произошло увольнение Оника Гаспаряна.

Сочтя предложение премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна неконституционным, президент, однако, в установленный срок не обратился в Конституционный суд по этому вопросу.

Вчера премьер-министр лично заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.