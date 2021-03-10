Крайнего срока обращения в КС нет – администрация президента

Ранее оппозиция настаивала, чтобы президент оспорил распоряжение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Отмечалось, что Саркисян имеет право обратиться в Конституционный суд страны до 9 марта.

«Со стороны различных политических сил, деятелей и лиц звучат самые разные комментарии, разъяснения и анализы относительно сроков обращения президента в Конституционный суд. В результате муссирования этого вопроса возникает ложное мнение, что крайний срок обращения - это 9 марта, но оно необоснованно», - говорится в заявлении администрации президента.

Отмечается, что президент республики в ближайшее время обратится в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», о чем было заявлено ранее.

Президент Армении вновь призвал всех к спокойствию, трезвости и сдержанности.