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Карабах

Пресс-секретарь Пашиняна: Никакого вопроса о «коридоре» не обсуждается

Мане Геворкян

В договоренностях о разблокировании региона, достигнутых между лидерами Армении, России и Азербайджана, не обсуждался какой-либо вопрос о «коридоре».

Об этом «Арменпресс» заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашинян Мане Геворкян, коснувшись разговоров и заявлений о «коридоре Зангезура или Мегри».

«В настоящее время экспертные группы сосредоточены на работах по оценке физических возможностей и технического состояния инфраструктуры по всем возможным направлениям. Вопросов о «коридоре» или «статусе коридора» не обсуждается. В совместном заявлении от 9 ноября упоминается только один – Лачинский коридор. В заявлении от 9 ноября ни о каком коридоре через территорию Армении не говорится. Речь идет об открытии транспортной коммуникации в регионе, и этот вопрос уточняется в совместном заявлении от 11 января», - заявила Мане Геворкян, согласно информагентству.

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