Вопрос увольнения Оника Гаспаряна находится в компетенции и на усмотрении премьер-министра - Армен Саркисян

Вице-спикер Национального собрания, член правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян утверждает, что срок, в течение которого президент Армен Саркисян мог обратиться в Конституционный суд по вопросу конституционности ходатайства премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба ВС, истек, поэтому начальник Генштаба уже освобожден от должности силой закона.

«Президент до сих пор не обжаловал и не подписал решение премьер-министра. А в законе четко сказано, что в этом случае закон начинает действовать силой закона», - сказал Симонян.

Продолжает ли Оник Гаспарян быть начальником Генштаба ВС или он уже освобожден от должности? Мнения разделились, юристы по этому вопросу спорят. Между тем, официальные источники - Минобороны, правительство, аппарат президента - молчат.

Противостояние премьер-министра и начальника Генштаба продолжается уже вторую неделю, после того, как военные во главе с Оником Гаспаряном потребовали отставки премьер-министра. В ответ Пашинян, назвавший это заявление попыткой военного переворота, начал процесс увольнения начальника Генштаба. Президент не подписал и вернул премьер-министру проект указа с возражениями, но премьер снова настоял на отставке Гаспаряна. После этого Армен Саркисян заявил, что решил не подписывать указ, но и в Конституционный суд не обратился. Вместо этого он заявил о намерении обратиться в Конституционный суд по совсем другому вопросу – вопросу конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Хотя после этого заявления прошло пять дней, в Конституционном суде сегодня Радио Азатутюн сообщили, что за последнюю неделю в Конституционный суд каких-либо обращений от президента не поступало. А в Конституции сказано, что если президент не подписывает указ об отставке, но не обращается в Конституционный суд, соответствующий акт вступает в силу силой закона.

Председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян считал, что Оник Гаспарян сегодня до конца рабочего дня все еще находится на должности. Он со своими сторонниками пришел к резиденции президента, ожидая, что Армен Саркисян обратится в Конституционный суд и потребует признать предложение премьер-министра об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил противоречащим Конституции.

Крайний срок, как утверждал Зограбян, сегодня. «Когда президент республики вернул предложение премьер-министра с возражениями, он отметил, что указ явно противоречит статье 155 Конституции. Если президент не желает передавать спор, столкновение между двумя конституционными органами в Конституционный суд, также зафиксировав, что существует проблема несоответствия Конституции, плюс к этому также опасности, угрожающие конституционному строю… если после всего этого он демонстрирует бездействие, мы считаем это вызывающим недоумение. Мы думаем, что здесь, возможно, есть давление на президента», - сказал Зограбян.

В конце дня Зограбян опубликовал в Facebook полученный из аппарата президента ответ на полторы страницы, выразив мнение, что Армен Саркисян выбрал путь авантюризма.

В своем ответе президент написал: «В настоящее время вопрос увольнения Оника Гаспаряна с точки зрения и правовых процедур, и конституционной ответственности, и политических последствий находится в компетенции и на усмотрении премьер-министра».

Хотя рассмотрение дел в Конституционном суде может длиться месяцами, президент выразил надежду на то, что когда он обратится в Конституционный суд, решение Конституционного суда по закону «О воинской службе и статусе военнослужащего» внесет правовую определенность и будет способствовать разрешению кризиса.

По мнению адвоката Тиграна Егоряна, президент уже несколько дней не имеет права обращаться в Конституционный суд, а Оник Гаспарян силой закона уже освобожден от должности. «Премьер-министр не воспользовался своим пятидневным сроком, вновь представил проект освобождения начальника Генштаба от должности, не приняв возражений. Сегодня 9 марта. По крайней мере, мы узнаем из заявления президента о том, что по состоянию на 1 марта он получил акт премьер-министра о непринятии возражений президента и настаивании на своем предложении. И с этого дня у президента был трехдневный срок. То есть, до 4 марта. После этого дня президент не имеет права предпринимать какие-либо другие действия. На данный момент у нас нет начальника Генштаба, и премьер-министр должен представить предложение о назначении нового начальника Генштаба», - сказал Егорян.

Прошло ровно две недели с того дня, как премьер-министр назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота. Уголовного дела пока нет, прокуратура до сих пор проводит изучения. Газета «Грапарак» сегодня заявила, чтобы Гаспарян не покинет кабинет.

Ален Симонян из команды Пашиняна заявил, что незаконные действия будут иметь правовые последствия. «Незаконное действие приводит к реакции правоохранительных органов», - сказал он.