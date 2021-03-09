Со 2-го марта в Конституционный суд каких-либо обращений от президента Армении не поступало

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян, отвечая на вопрос о том, поступило ли в КС обращение президента Армении относительно закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Напомним, 2 марта президент Армении Армен Саркисян заявил, что не подпишет предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и отдельным заявлением обратиться в Конституционный суд по поводу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».