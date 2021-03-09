ЕС готов участвовать в урегулировании карабахского конфликта - Викторин

Посол также заявила о готовности Евросоюза оказать содействие в урегулировании конфликта, не уточнив, однако, какой инструментарий или средства могут быть задействованы в этом направлении.

«Европейский союз - надежный партнер. Мы поддерживаем Армению, в то же время мы готовы более активно участвовать в урегулировании [карабахского] конфликта. Это решение следует обсудить с двумя соответствующими странами. Мы решительно поддерживаем Минскую группу ОБСЕ и сопредседателей, находимся с ними в постоянном диалоге. Необходим совместный подход. Две недели назад здесь находился спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, и появилась возможность выслушать представителей правительства, понять перспективы, которые они себе представляют, и что мы можем сделать в поддержку», - сказала Викторин.

Посетив в феврале Ереван и проведя здесь встречи, Тойво Клаар в интервью Радио Азатутюн подчеркнул, что Европейский союз поддерживает европейского сопредседателя Минской группы, одновременно готов продолжить работу с Россией в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

1 марта вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве (CEPA), подписанное между Арменией и Европейским союзом и ратифицированное Национальным собранием Армении и парламентами всех стран-членов ЕС, а также Европейским парламентом.

Посол Викторин напомнила, что предыдущий документ, регулировавший отношения между Арменией и Европейским союзом, - Соглашение о партнерстве и сотрудничестве – был подписан в 1996 году и вступил в силу в 1999 году.

По ее словам, наличие нового документа означает, что отношения между Ереваном и Брюсселем приобрели новое качество. «Это соглашение означает всестороннее сотрудничество между Арменией и Евросоюзом. Это означает не только политический диалог, который у нас уже есть, но и диалог уже и в других направлениях, где у нас будет интенсивное сотрудничество по вопросам образования, молодежи, в определенных сферах торговли, защиты прав потребителей, других сферах. В конце концов, мы представляем Армению как страну, основанную на верховенстве закона, защите прав человека, которая имеет экономический рост и возможности для граждан», - сказала она.

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждает ли Евросоюз в настоящее время какую-либо новую программу поддержки Армении после войны, Андреа Викторин ответила: «Мы должны разделить... у нас есть двустороннее сотрудничество с годовым бюджетом. Это будет продолжено. В то же время мы обсуждаем вариант долгосрочного сотрудничества. Сейчас мы собираемся обсудить сотрудничество между Арменией и Евросоюзом на ближайшие семь лет. Это процесс, и мы надеемся получить в ближайшее время его первую черновую версию. С этой целью мы организовали заочную встречу, в ходе которой наши коллеги из Брюсселя обсудили с представителями правительства, гражданского общества и бизнес-сообщества Армении и международными партнерами приоритеты сотрудничества в следующем году. Это значит, что мы продолжим то, что начали, но также расширим. И это очень важно».