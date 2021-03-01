Вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Эта важная веха совпала с начавшимся в Армении тяжелым этапом, заявили вчера высокопоставленные официальные лица ЕС, подчеркнув, что лучший выход из этого - приверженность демократии и конституционному порядку.

«Сейчас наступили трудные времена для Армении, однако Европейский союз продолжает поддерживать армянский народ», - заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархейн, подчеркнув, что в нынешние неспокойные дни сохранение мира, уважение к демократии и конституционному порядку имеют ключевое значение.

В конце прошлой недели, когда Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства, а премьер-министр Никол Пашинян назвал этот шаг «попыткой военного переворота» , официальный Брюссель призвал все стороны к сдержанности, призывая избегать любых действий, которые могут еще больше обострить ситуацию.

«Согласно Конституции Армении, вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах и находиться под гражданским контролем», - заявила внешнеполитическая служба ЕС, добавив, что сохранение демократического и конституционного строя - единственный способ, которым Армения может эффективно преодолевать те вызовы, с которыми сталкивается.

Глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель вчера вечером распространил новое заявление, подчеркнув, что «в соответствии с вступающим в силу с сегодняшнего дня соглашением Армения взяла на себя обязательство укреплять демократию и расширять реформы, и Брюссель готов продолжить свою поддержку в этом вопросе».

В соответствии с 350-страничным соглашением власти Армении обязуются реформировать системы правосудия и полиции, Избирательный кодекс, активизировать борьбу с коррупцией, сделать максимально подотчетным и прозрачным управление и приблизить стандарты в экономическом поле к европейским.

По словам руководителя аппарата вице-премьера Мгера Григоряна, курирующего в правительстве отношения с Европейским союзом, Седрака Барсегяна, у Армении есть около 8 лет на реализацию всего пакета необходимых шагов. К концу, согласно программе, различные сферы в Армении, от транспорта до защиты прав потребителей, будут приближены к стандартам ЕС.

«Возможности для бизнеса, больше рабочих мест, более чистая окружающая среда, более безопасные правила в соответствии с европейскими стандартами и критериями. Это предполагает глубокое сотрудничество более чем в трех десятках сфер», - отметил Барсегян.

«Путь непростой, но альтернативы ему нет, если хотите достичь процветающей и демократической Армении», - обращаясь к гражданам Армении, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.

Официальный Вильнюс сегодня в знак поддержки обернул армянским триколором статую ангела-хранителя, расположенную на крыше здания МИДа. «Применение подписанного с Арменией соглашения для нас является праздником», - пояснил литовский замминистра иностранных дел, напомнив, что Литва первой признала независимость Армении 30 лет назад и сегодня продолжает поддерживать армянский народ.

«Литва всегда с энтузиазмом реагировала на укрепление отношений между Арменией и Евросоюзом. Мы также первыми ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. С его помощью армянское общество может достичь более высоких стандартов демократии, верховенства закона, лучших возможностей в бизнесе, а также более широкого выбора в сферах образования и науки», - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы.

Этот вступающий сегодня в силу документ между Арменией и Европейским союзом имеет более чем десятилетнюю историю, полную неожиданных поворотов. С самого начала Ереван собирался подписать Соглашение об ассоциации с европейской семьей, которое гарантировало бы также беспрепятственный выход армянских бизнесменов на европейский рынок и позволило бы гражданам Армении путешествовать в Европу без визы. Однако после почти трехлетних переговоров, в 2013 году, бывший президент Армении Серж Саргсян неожиданно объявил, что Армения вступит в инициированный Кремлем Таможенный союз (в последствии Евразийский экономический союз), фактически отказавшись от Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Брюсселем.

Через четыре года после кризиса в двусторонних отношениях, в ноябре 2017 года, Армения и Евросоюз наконец подписали новый документ, который, по мнению официальных лиц, уступает Соглашению об ассоциации, но на несколько шагов опережает документ, подписанный между сторонами в 1996 году и действовавший до сегодняшнего дня. Новое соглашение ратифицировали парламенты 27 стран ЕС, на что потребовалось около трех с половиной лет.