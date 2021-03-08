Тер-Петросян понимает позицию и приветствует сдержанное поведение военных, критикует заявления некоторых деятелей

Первый президент Армении, лидер «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Тер-Петросян в публикации на сайте ilur.am отметил, что полностью понимает недовольство высшего военного командного состава и позицию армии.

«Для меня полностью понятно недовольство высшего военного командного состава и стремление армии вмешаться в политические процессы, находящиеся вне ее компетенции, чему причиной стало не что иное, как неосторожная попытка премьер-министра свалить свою вину за унизительное поражение на армию», - написал первый президент Армении.

Тер-Петросян приветствовал «сдержанное поведение военных в ответ на призывы и подстрекательства некоторых сил к антиконституционным действиям». Такое поведение лидер АНК расценил как пример государственного мышления руководства армии и искренне стремление удержать страну от гибельных потрясений, что достойно искренней благодарности всего нашего народа».

«Одновременно считаю слишком опасными и достойными осуждения безответственные заявления некоторых политических деятелей, пытающихся представить военный переворот как позитивное средство оздоровления государства, обосновывая это зафиксированными в некоторых странах успешными примерами (Северная Корея, Египет). Такие примеры, безусловно, есть, но в десятки раз больше тех случаев, когда военные перевороты, став перманентными, в буквальном смысле слова приводили к уничтожению государственности и длительным страданиям народов (Афганистан, Судан, Никарагуа, Гаити, Доминиканская Республика, Ливия, Сомали, Йемен, Ирак, Сирия, Ливан, Никарагуа и т. д.)», - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

Первый президент Армении подчеркнул, что долг всего армянства – руководствоваться исключительно этим осознанием и сделать все, чтобы Армения не пополнила ряды вышеупомянутых стран.

Напомним, политический кризис в Армении усугубился после того, как 25 февраля Генштаб ВС выступили с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян в тот же день заявил о попытке военного переворота и направил президенту предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности.

Президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и 27 февраля с возражениями отправил его обратно в канцелярию премьера, однако премьер-министр в тот же день повторно направил свое ходатайство об увольнении Гаспаряна президенту.

2 марта президент Армении заявил, что решил не подписывать предложение Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и обратится в Конституционный суд с отдельным заявлением, попросив определить вопрос соответствия Конституции закона РА «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.