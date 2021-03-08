В Армении еще многое предстоит сделать для повышения роли женщин, обеспечения равных прав и возможностей – Пашинян

Сердечно поздравив женщин, Пашинян в своем послании отметил, что 8 марта в армянском обществе отмечается «с особой теплотой и почтением, что свидетельствует об особой роли женщин в нашем обществе и их бесценном вкладе, a также является результатом уважения и безграничной любви к вам ваших мужей, братьев, отцов и сыновей».

«Особо хочу преклонить голову перед нашими женщинами-военнослужащими и добровольцами, отдавшими свои жизни во имя Отечества в ходе 44-дневной войны.

Хочу выразить почтение нашим женщинам, чьи героические сыновья, мужья и братья героически пали в Арцахской войне.

Также сердечно поздравляю женщин, чьи сыновья, мужья и братья все еще стоят у наших границ и продолжают свое патриотическую службу, а также женщин, которые сами стояли или продолжают стоять на авангарде защиты Родины.

Мужество и патриотизм, проявленные вами, вашими сыновьями, мужьями и братьями при защите Родины, станут примером для всех будущих поколений», - отметил Пашинян в послании, текст которого опубликован на официальной странице премьер-министра.

Обращаясь к женщинам, глава армянского правительства также сказал: «По случаю Дня защиты ваших прав важно отметить, что в нашей стране еще многое предстоит сделать для повышения роли женщин, обеспечения равных прав и равных возможностей. Также следует отметить, что государство прилагает усилия в этом направлении. Наша задача - создавать такие возможности, которые позволят вам проявить все свои творческие способности, знания, почувствовать себя максимально защищенными и оцененными.



Благодаря вам также сохраняются наши лучшие национальные традиции и крепкая армянская семья. Именно благодаря своей самоотдаче и огромной силе вам удается воспитывать образованные и патриотические поколения для нашей нации.



Дорогие женщины, матери, сестры, дочери!

Еще раз поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником, желаю семейного тепла, хорошего настроения, профессиональных успехов и новых начинаний».