Представители оппозиционного «Движения за спасение Отечества» вновь встретятся с президентом – Ишхан Сагателян

Об этом в ходе сегодняшнего митинга движения заявил его координатор Ишхан Сагателян.

Отметим, что «Движение за спасение Отечества» требует, чтобы президент Армении отправил проект указа премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна в Конституционный суд.

От имени собравшихся на проспекте Баграмяна Ишхан Сагателян заявил, что Оник Гаспарян должен остаться в должности начальника Генштаба ВС.

Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян также заявил, что президент должен оспорить решение об увольнении Оника Гаспаряна в Конституционном суде.

Оппозиция анонсировала проведение следующего митинга на проспекте Баграмяна, который остается перекрытым для движения, во вторник 9 марта. Как отметил Ишхан Сагателян, тогда они обсудят события и примут решение по дальнейшим шагам.