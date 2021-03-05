Родственники попавших в плен в Хцаберде резервистов проводят акцию протеста у администрации Ширакской области

Около 14:00 вход в здание областной администрации уже был открыт. Родственники пленных все еще находятся у здания областной администрации и, судя по всему, ждут какой-либо реакции от компетентных органов.

Они не хотят общаться со СМИ, не говорят, с какими требованиями проводят акцию протеста. Не удалось поговорить и с губернатором Ширака Ованесом Арутюняном, который, по имеющейся у нас информации, ведет переговоры с родственниками пленных.

Отметим, что в Хцаберде были взяты в плен 62 резервиста из разных общин Ширакской области. Периодически родственники пленных проводят акции протеста.

На данный момент 8 из 62 резервистов возвращены в Армению, 54 - все еще находятся в плену, родственники требуют, чтобы их детей вернули.

Участники акции протеста периодически подчеркивают, что они не поддерживают ни одну из политических сил, их акции протеста не являются политическими, единственное требование - вернуть их детей, и они не хотят, чтобы какая-либо политическая сила спекулировала вопросом пленных.

Два дня назад в здании администрации Ширакской области также прошла акция протеста. Матери пленных объявили сидячий пикет и потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Две недели назад премьер-министр встретился с родственниками пленных в Гюмри, встреча была закрытой, и, по сути, так и не стало ясно, какая договоренность была достигнута.