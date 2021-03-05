COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 378 и сейчас составляет 164 463.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3215.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 822 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5249, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 744 863 (2825 за сутки).