Президент РСЕ/РС обеспокоен нападениями на журналистов «Азатутюн» в Ереване

«Я обеспокоен физическими и словесными нападками на журналистов «Азатутюн», освещавших протесты 23 февраля в Ереване», - заявил Флай.

«Наши журналисты только стараются предоставить актуальную информацию для нашей аудитории в Армении», - подчеркнул он.

Приветствуя тот факт, что Следственный комитет начал расследовать уголовное дело, которое может привести к предъявлению обвинений тем, кто препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов «Азатутюн», президент радиостанции призвал правоохранительные органы Армении обеспечить, чтобы все журналисты могли делать свою работу, не опасаясь возможного вреда.

23 февраля во время освещения митинга оппозиции журналист Армянской службы РСЕ/РС («Азатутюн») Артак Хулян и оператор Карен Чилингарян в прямом эфире подверглись нападению со стороны группы демонстрантов.

Следственный комитет сообщил 3 марта, что принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту, предусмотренному частью первой статьи 164 Уголовного кодекса Армении - «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».