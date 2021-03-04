Еврокомиссия осудила бомбардировку азербайджанцами собора Казанчецоц в Шуши и уничтожение памятников в Карабахе

Вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель от имени Еврокомиссии осудил бомбардировку вооруженными силами Азербайджана собора Казанчецоц в Шуши.

Как сообщает европейский офис «Ай дат» АРФ «Дашнакцутюн», об этом Боррель заявил в ответ на срочный запрос, адресованный Европейской комиссии депутатом Европарламента Лукасом Фурласом.

Депутат Европарламента от Кипра, представляющий Европейскую народную партию, в своем срочном запросе отметил, что вооруженные силы Азербайджана, нарушив международные законы войны, 8 октября 2020 года подвергли обстрелу собор Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. Фурласм спросил, намерена ли Еврокомиссия предпринять шаги для «защиты гражданского населения Карабаха и мест отправления религиозного культа».

В ответ на запрос Еврокомиссия сообщила, что решительно осуждает разрушение религиозных и исторических памятников Карабаха и подчеркивает важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия.

В своем ответе Верховный представитель ЕС также упомянул о резолюции 2347 (2017) Совета безопасности ООН, в которой атаки на религиозные, образовательные и культурные центры расцениваются как военные преступления.

Европейская комиссия также приветствовала инициированную ЮНЕСКО миссию в районы Карабаха, которые в настоящее время контролируются Азербайджаном. Эта миссия направлена на предварительную документальную оценку армянского культурного наследия. Миссия также будет поддерживать сохранение и восстановление армянских культурных памятников, говорится в сообщении офиса «Ай Дат».

«Азербайджан должен нести полную ответственность за ужасные военные преступления, совершенные во время и после войны 2020 года», - комментируя ответ на письменный запрос, заявил председатель Европейского офиса «Ай Дат» Гаспар Карапетян.

«Международное сообщество и соответствующие организации должны последовательно добиваться сохранения армянского религиозного и культурного наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном. Мы не можем допустить такого культурного геноцида, какой уже был - инициированное властями Азербайджана в 2006 году уничтожение тысяч средневековых армянских хачкаров в Нахиджеване. Любые попытки исказить историческое присутствие армян в Арцахе должны быть предотвращены и решительно осуждены», - подчеркнул Карапетян.