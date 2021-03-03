«То, что мы хотели, получили наполовину» - Вазген Манукян

Представители «Движения за спасение отечества» ожидали, что президент республики обратится в Конституционный суд (КС) также по части предложения премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба ВС, однако президент не направил это предложение в КС.

Кандидат в премьер-министры от оппозиционного движения Вазген Манукян в этой связи сказал: «Мы не получили то, что хотели, мы получили это наполовину».

«Это означает, что сегодня мы должны не праздновать победу, а должны сказать, что мы сделали еще один шаг, но впереди у нас есть время для борьбы. Есть одна вещь, которая важнее этих документов, командование армии заявило, по крайней мере, по моей информации, что не будет подчиняться незаконным приказам, что бы ни решили разные инстанции - президент, правительство и другие, самое главное, что позиция армии осталась неизменной», - заявил Манукян.

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что ситуация станет взрывоопасной, если Армен Саркисян не обратится в Конституционный суд.

«Сложившаяся ситуация станет взрывоопасной, если президент сделает шаг назад и не обратится в Конституционный суд. Почему этот вопрос важен, потому что как несколько дней назад, так и сегодня подтверждается тот решительный подход, что армянская армия и народ едины. Поэтому это единство не может и не должно быть уступлено человеку, который постоянно пытается своими антиконституционными, антигосударственными, антинациональными шагами ослабить и в конечном итоге привести к окончательной утрате нашей государственности», - сказал Минасян.

В ходе митинга представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, в котором лидер оппозиционного движения Вазген Манукян фигурирует в качестве обвиняемого по статье 301 УК («Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя»).

Напомним, Вазген Манукян во время митинга 20 февраля говорил о варианте захвата власти путем восстания.

Сегодня на улицах Еревана была усилена работа полиции. Оппозиция заявила, что на территории здания парламента установлены свето-звуковые взрывные устройства, а также находятся снайперы.

Вопрос наличия снайперов на территории Национального собрания затронул также омбудсмен, заявив, что открытая демонстрация огнестрельного оружия из окон Национального собрания, в том числе и демонстративное присутствие снайперов в военном обмундировании является несоразмерной мерой безопасности, используемой государством в отношении мирного митинга.

Оппозиция заявила, что продолжит блокировать проспект Баграмяна, и пригласила людей на митинг в субботу.