У нас нет варианта избежать досрочных выборов - Ален Симонян

Депутат фракции Арман Абовян закрыл дверь своего кабинета, оставив наши вопросы без ответа.

Пресс-секретарь Царукяна, депутат Ивета Тоноян по примеру коллеги поспешила в свой кабинет, отказавшись от комментариев. «Я не знаю», - сказала она.

На следующий день после митинга 1 марта, на котором Пашинян вновь заявил о возможности проведения досрочных выборов, он пригласил главу оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна на встречу, посвященную вопросу досрочных выборов.

Оппозиционный депутат сегодня заявил, что, вероятно, встретится с премьер-министром завтра. «Сегодня день правительственного часа в парламенте, тяжелый день. Полагаю, завтра», - сказал он.

Если выборы не будут организованы как можно скорее, напряженность в стране приведет к потрясениям, считает Марукян, подчеркивая, что этот процесс не следует откладывать до осени. «Столкновения будут обостряться. Я просто не хочу описывать то, что, как я себе представляю, может произойти», - сказал депутат.

Согласится ли Царукян, партия которого присоединилась к «Движению за спасение отечества», начавшему на проспекте Баграмяна круглосуточную борьбу с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сесть с премьер-министром за один стол и обсудить вопрос выборов? В «Процветающей Армении» на этот вопрос не отвечают.

Член команды Пашиняна, вице-спикер НС Ален Симонян надеется, что на этот раз они придут к согласию, поскольку ситуация требует разрешения. «Почему бы ему [Царукяну] не встретиться? Он же встречался с премьер-министром. И если политические силы действительно хотят найти решение, естественно, все должны встретиться и найти это решение», - сказал Симонян.

Месяц назад правящая сила закрыла страницу выборов на том основании, что не увидела такого требования среди общественности и оппозиции. А уже сегодня, спустя несколько дней после того, как Генштаб ВС потребовал отставки премьер-министра, представитель власти утверждает, что внеочередные выборы неизбежны. «На мой взгляд, у нас нет варианта избежать досрочных выборов, потому что они в первую очередь нужны именно власти», - сказал он.

В конце года Пашинян встретился с лидерами парламентских фракций по повестке дня досрочных выборов. Он предложил подписать меморандум о том, что в случае его отставки они не будут выдвигать своих кандидатов в премьер-министры и вместе с правящей силой дважды не изберут премьер-министра, после чего Национальное собрание по закону будет распущено.

Если оппозиционеры и сегодня не примут это условие премьер-министра, пойдет ли власть по пути внеочередных выборов или снова закроет эту страницу?

«Выборы могут состояться только в том случае, когда все стороны, по крайней мере, большинство, придут к согласию, поэтому мы идем по этому пути», - сказал Ален Симонян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Артур Григорян предлагает премьер-министру заставить подписать меморандум не оппозицию, а членов своей команды. У правящей фракции «Мой шаг» 83 голоса в парламенте, если они обязуются меморандумом не избирать кандидата в премьер-министры от других фракций, то этих голосов вполне достаточно для роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов.

«На мой взгляд, они могут подписать меморандум со своими депутатами, чтобы не было других кандидатов и они могли спокойно продвигать свой вопрос», - сказал Григорян.

Лидеры оппозиционных фракций Национального собрания в конце года отклонили предложенную премьер-министром повестку дня выборов с подобными условиями. Что изменится в более напряженной обстановке, Марукян затруднился сказать до встречи с премьер-министром.