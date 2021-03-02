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Политика

Никол Пашинян пригласил Эдмона Марукяна на встречу

«Я бросаю этот вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на досрочные парламентские выборы», - спустя день после этого вызова премьер-министр Никол Пашинян позвонил главе оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну и пригласил его провести обсуждения. Марукян принял предложение.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян (архив)
Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян (архив)

«Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться, обсудить все то, о чем мы сейчас говорим: мое предложение, его предложение», - сказал Марукян.

Еще до звонка из правительства оппозиционный депутат предложил Пашиняну оставить в покое военных, требующих его отставки, отозвать свое предложение об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба и восстановить в должности заместителя Гаспаряна Тирана Хачатряна. Только в этом случае они подпишут меморандум о том, что после отставки Пашиняна Эдмон Марукян не выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.

На вопрос, идет ли он на встречу с таким условием или отказался от него после получения звонка, глава оппозиционной фракции ответил: «Меморандум - это условие, не так ли? Но когда предлагают подписать меморандум, это уже предварительное условие, и у оппозиции также есть предусловия. Теперь я хочу сказать следующее: после моего заявления ничего не изменилось, я свое слово держу. Вчера я заявил, что готов ко многим компромиссам, я иду на эту встречу. О том, что произойдет во время встречи, я вам сообщу. Вы можете спросить у Никола Пашиняна, что он собирается делать на этой встрече. Пусть и он скажет, что он намерен делать: только выдвигать свои условия или готов также выслушать и принять условия оппозиции».

На данный момент пока неизвестно, предложил ли премьер-министр встретиться также лидеру второй по величине парламентской силы - «Процветающей Армении», Гагику Царукяну. Ни в правительстве, ни во фракции пока об этом не сообщают.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян
Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Микаэл Мелкумян сказал, что вызов Пашиняна, касающийся внеочередных выборов, во фракции еще не обсуждали, они не осведомлены о предложениях.

«На выборы не идут, когда в качестве условия ставится подписание меморандума или какого-то соглашения. Пусть действует Конституция. [Премьер-министр] подаст в отставку, в течение двух недель парламент имеет право дважды выдвинуть кандидата в премьер-министры. Если они уверены в голосах своей фракции, пусть [Пашинян] подаст в отставку, пусть идут на внеочередные выборы», - отметил оппозиционный депутат.

«Процветающая Армения» входит в состав «Движения за спасение отечества», перекрывшего проспект Баграмяна и продолжающего круглосуточные митинги с требованием отставки премьер-министра.

По словам Микаэла Мелкумяна, на выборы идут не с выдвижением условий, а в соответствии с конституционным порядком, а для назначения выборов у действующих властей в Национальном собрании есть достаточно голосов, если они хотят, могут организовать выборы и без выдвижения условий оппозиции.

«Пусть идут [на выборы], пусть не выдвигают требование подписания соглашения, у него есть политическое большинство», - сказал он.

Чтобы были назначены досрочные выборы, Пашинян должен подать в отставку, парламент должен дважды не избрать нового премьер-министра, после чего Национальное собрание будет распущено. Фракция «Просвещенная Армения» ранее заявила, что выдвинет на пост премьера кандидатуру главы фракции Эдмона Марукяна, а ППА входит в ряды «Движения за спасение отечества», кандидатом в премьер-министры от которого является бывший премьер-министр Вазген Манукян. Пашинян предлагает не выдвигать кандидатов в случае его отставки, несмотря на то, что голосов оппозиции недостаточно для избрания нового премьер-министра.

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