Никол Пашинян пригласил Эдмона Марукяна на встречу

«Я бросаю этот вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на досрочные парламентские выборы», - спустя день после этого вызова премьер-министр Никол Пашинян позвонил главе оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну и пригласил его провести обсуждения. Марукян принял предложение.

«Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться, обсудить все то, о чем мы сейчас говорим: мое предложение, его предложение», - сказал Марукян.

Еще до звонка из правительства оппозиционный депутат предложил Пашиняну оставить в покое военных, требующих его отставки, отозвать свое предложение об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба и восстановить в должности заместителя Гаспаряна Тирана Хачатряна. Только в этом случае они подпишут меморандум о том, что после отставки Пашиняна Эдмон Марукян не выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.

На вопрос, идет ли он на встречу с таким условием или отказался от него после получения звонка, глава оппозиционной фракции ответил: «Меморандум - это условие, не так ли? Но когда предлагают подписать меморандум, это уже предварительное условие, и у оппозиции также есть предусловия. Теперь я хочу сказать следующее: после моего заявления ничего не изменилось, я свое слово держу. Вчера я заявил, что готов ко многим компромиссам, я иду на эту встречу. О том, что произойдет во время встречи, я вам сообщу. Вы можете спросить у Никола Пашиняна, что он собирается делать на этой встрече. Пусть и он скажет, что он намерен делать: только выдвигать свои условия или готов также выслушать и принять условия оппозиции».

На данный момент пока неизвестно, предложил ли премьер-министр встретиться также лидеру второй по величине парламентской силы - «Процветающей Армении», Гагику Царукяну. Ни в правительстве, ни во фракции пока об этом не сообщают.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Микаэл Мелкумян сказал, что вызов Пашиняна, касающийся внеочередных выборов, во фракции еще не обсуждали, они не осведомлены о предложениях.

«На выборы не идут, когда в качестве условия ставится подписание меморандума или какого-то соглашения. Пусть действует Конституция. [Премьер-министр] подаст в отставку, в течение двух недель парламент имеет право дважды выдвинуть кандидата в премьер-министры. Если они уверены в голосах своей фракции, пусть [Пашинян] подаст в отставку, пусть идут на внеочередные выборы», - отметил оппозиционный депутат.

«Процветающая Армения» входит в состав «Движения за спасение отечества», перекрывшего проспект Баграмяна и продолжающего круглосуточные митинги с требованием отставки премьер-министра.

По словам Микаэла Мелкумяна, на выборы идут не с выдвижением условий, а в соответствии с конституционным порядком, а для назначения выборов у действующих властей в Национальном собрании есть достаточно голосов, если они хотят, могут организовать выборы и без выдвижения условий оппозиции.

«Пусть идут [на выборы], пусть не выдвигают требование подписания соглашения, у него есть политическое большинство», - сказал он.

Чтобы были назначены досрочные выборы, Пашинян должен подать в отставку, парламент должен дважды не избрать нового премьер-министра, после чего Национальное собрание будет распущено. Фракция «Просвещенная Армения» ранее заявила, что выдвинет на пост премьера кандидатуру главы фракции Эдмона Марукяна, а ППА входит в ряды «Движения за спасение отечества», кандидатом в премьер-министры от которого является бывший премьер-министр Вазген Манукян. Пашинян предлагает не выдвигать кандидатов в случае его отставки, несмотря на то, что голосов оппозиции недостаточно для избрания нового премьер-министра.