Оппозиция выступает против намерения Пашиняна изменить систему правления

На вчерашнем митинге премьер-министр заявил о намерении путем конституционного референдума изменить в Армении парламентскую систему правления, вернувшись к полупрезидентской системе.

Пашинян сказал, что и сегодня Конституция таит в себе множество рисков создания кризисных ситуаций․ «Думаю, пора констатировать, что мы должны работать над принятием новой Конституции или конституционных поправок на общенародном референдуме в октябре этого года, и переход к полупрезидентской системе правления должен быть одним из возможных вариантов», - отметил он.

А всего год назад Пашинян придерживался диаметрально противоположного мнения о том, что полупрезидентская система - это несостоятельная, безответственная система․ «Этот вариант должен быть исключен для Армении. Мое мнение следующее: мы не должны менять систему правления, по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что эта система правления является для нас проблемой. Эта система правления пока новая, давайте посмотрим, что произойдет. Слава богу, все хорошо», - годом ранее сказал премьер.

Вице-спикер НС, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян не стал скрывать, что одним из кризисов, о которых говорил премьер-министр, является возникшая в последние дни напряженность между премьер-министром и президентом Арменом Саркисяном вокруг освобождения Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба Вооруженных сил.

«Простой пример․ В случае с президентом республики есть ситуация, когда руководитель страны (давайте забудем, кто руководитель страны, допустим, это не Никол Пашинян, это какое-то другое лицо) принимает решение об освобождении от должности, и возникает подобная проблема, что фактически не получается освободить от должности, возникает какой-то вакуум», - сказал Ален Симонян.

«Г-н Пашинян не привык, когда кто-то идет против его воли. И когда он увидел, что система сдержек и противовесов, лежащая в основе нашей Конституции, каким-то образом сработала, решил, что ее тоже нужно устранить, чтобы любое решение принималось единолично. Он хочет авторитарной государственности во всех ее возможных проявлениях», - сказал Радио Азатутюн депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян.

В то время как премьер-министр в вопросе изменения системы правления собирается сотрудничать с Национальным собранием, парламентская оппозиция отреагировала на последнее заявление Пашиняна довольно жестко, назвав его одной из его очередных манипуляций.

Тарон Симонян заявил, что эффективность системы зависит от того, кто ее задействует, а Пашинян хочет переложить вину за свои неудачи на систему.

Оппозиционный депутат сказал, что вопрос о возвращении к полупрезидентской системе обсуждался также в сформированной в начале прошлого года профессиональной комиссии по конституционным изменениям. Он и там высказался против, мотивируя это тем, что государство не должно постоянно подвергаться стрессам.

По словам Тарона Симоняна, его мнение разделяли и представители власти. «Это было политическое манипулятивное заявление, чтобы он мог сказать: смотрите, я не смог выиграть войну, я не смог найти язык с Вооруженными силами, я не смог должным образом управлять государством, потому что была парламентская система. Теперь давайте перейдем к полупрезидентской системе.․․ Но виноват человек, а не система».

«Это было заявление, сделанное для того, чтобы сохранить власть», -так расценила заявление Пашиняна депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян․

«В данный момент он находится в цейтноте, даже используя самым беспрецедентным образом административный ресурс, он смог «подвергнуть приводу» 20-23 тысяч человек, а это для него провал. Теперь он озвучивает варианты и предложения с помощью так называемых кодов, пытаясь обеспечить вокруг этого консолидацию, посмотреть, вокруг какого из этих вариантов политические силы пойдут на консолидацию с ним, чтобы он мог сохранить свою власть, чего не будет», - сказала она.

Кстати, сегодня член команды Пашиняна Ален Симонян не исключил, что конституционные изменения будут организованы в такие сроки, что сразу будут проведены президентские выборы.

Вопрос о том, хочет ли Пашинян стать президентом, Симонян оставил без ответа.